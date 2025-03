Dalla Juve alla Roma, ribaltone Friedkin e firma con l’ex

Dalla Juve alla Roma, ribaltone Friedkin – che ci stanno comunque pensando – e firma con la grande ex. Cosa sta succedendo attorno ad un elemento accostato ai giallorossi

Una cosa è certa: il giocatore è in uscita e la Roma in passato ci ha pensato con molta insistenza. Poi, ovviamente, non se n’è fatto nulla, rimanendo in quella che è la sua attuale squadra. Ma alla fine di questa stagione dirà addio.

Lindelof, difensore del Manchester United, sta per chiudere – almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Caughtoffside – quella che è la sua esperienza con i Red Devils. La squadra di Amorim sarà al centro di una profonda rivoluzione, necessaria per quello che si sta vedendo in questa stagione, e per quanto si è visto nel corso degli ultimi anni. Nemmeno l’arrivo di un tecnico preparato ha dato quella scossa che serviva e la squadra si gioca tutto in Europa League in queste settimane. Poi, come andrà andrà, molti partiranno e tra questi c’è anche il difensore.

Calciomercato Roma, le italiane su Lindelof

Su di lui, viene spiegato sul sito citato prima, ci sono principalmente Benfica – sarebbe un ritorno in Portogallo – e West Ham. Ma anche diverse squadre italiane. La Roma, in questo articolo, non viene citata, ma viene messo nero su bianco che sul giocatore ci sarebbe il forte interesse di Juventus, Milan e Inter.

Lindelof, 30 anni, ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione quindi si libererà a parametro zero anche perché come detto prima non c’è nessuna possibilità di rinnovo. Il profilo, quindi, è veramente da attenzionare nel corso delle prossime settimane e chissà, magari anche la Roma – senza spendere un euro – ci potrebbe fare un pensiero. Sicuro, un pensiero, ce lo stanno facendo in questo momento i Friedkin, visto che tra le squadre della Premier League menzionate c’è anche l’Everton che, come sappiamo, ha gli stessi proprietari della Roma. Vedremo come andrà a finire questa storia.