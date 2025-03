Dall’Inter alla Juve gratis: ribaltone e nuova firma

Dalla Juventus all’Inter gratis, la nuova firma genera un vero e proprio ribaltone di calciomercato. Avviso e scossone immediato.

​La Serie A sta vivendo una fase cruciale, con diverse realtà nel pieno di una stagione che può ancora dire e offrire tanto. Ne sa qualcosa la stessa Roma, alle prese con un filotto di gare che, finora, ha permesso di risalire posizioni in classifica senza, però, avere ancora certezze circa i possibili piazzamenti finali.

Nel frattempo, sono ancora tante altre le realtà italiane alle prese con le rispettive sfide, in campo nazionale e continentale. Ce lo ricorda bene anche il big match di settimana scorsa tra Napoli e Inter, conclusosi con un pareggio che continua a distanziare le due candidate principali allo scudetto con un solo punto.

Più defilata e deludente, invece, la posizione della Juventus, dalla quale ci si attendeva una stagione diversa e che non è assolutamente riuscita a impensierire la squadra di Inzaghi per la corsa al titolo. Il progetto Thiago Motta-Giuntoli è certamente neonato e ha bisogno di tempo, con ripercussioni e scelte che potrebbero ben presto coinvolgere anche alcuni interessanti scenari di calciomercato.

​Kimmich, ma quale affare gratis: il Bayern Monaco avvisa mezza Europa

Su tale fronte, nello specifico, due nomi spiccano tra le possibili trattative estive: Joshua Kimmich e Martín Zubimendi. Kimmich, versatile centrocampista del Bayern Monaco, ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e le trattative per il rinnovo sembrano in fase di stallo, almeno finora.

Sul secondo, nello specifico, l’Arsenal sta intensificando gli sforzi per assicurarsene le prestazioni, prelevandolo dalla Real Sociedad. Il 26enne spagnolo è stato vicino al trasferimento al Liverpool la scorsa estate, ma ha scelto di rimanere nel club basco. Tuttavia, secondo quanto riportato da TeamTalk, i Gunners sono ora in trattative avanzate con Zubimendi, con lo stesso Arteta disposto a fungere da chiavistello per portare a buon termine la trattativa.

Ciò che maggiormente interessa la Serie A e, nello specifico, Juventus e Inter, è la questione relativa a Kimmich, sempre più vicino alla scadenza contrattuale e finito appunto anche nel mirino delle due big italiane, ingolosite dalla potenziale opportunità di prenderlo a costo zero. La questione Kimmich, nello specifico, è ad oggi complessa e potrebbe prospettare anche un esito interessante e potenzialmente inatteso.

Il Bayern , infatti, starebbe cercando di prolungare il contratto del centrocampista alle stesse condizioni attuali, senza aumenti salariali, data l’età del giocatore. Quest’ultimo, certamente consapevole della concorrenza per assicurarsene le prestazioni anche da parte di altri top club come il PSG, non ha ancora deciso. I prossimi giorni, almeno sul fronte di una ponderazione sul rinnovo contrattuale, potrebbero essere profondamente indicativi.