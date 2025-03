Formazioni ufficiali Roma-Athletic: Ranieri sorprende ancora

Formazioni ufficiali Roma-Athletic. La Roma è pronta a giocare la sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League. E Ranieri non smette di sorprendere.

L’Europa chiama nuovamente la Roma a la Roma è pronta a gridare: presente. L’Europa League entra nella sua fase decisiva e la formazione giallorossa intende esserne protagonista.

La sfida dell’Olimpico, inizio ore 21.00, porrà dinanzi ai Ranieri Boys una formazione particolarmente ostica: l’Athletic Bilbao. La formazione basca rappresenta da sempre un ‘unicum’ che non smette di suscitare ammirazione. La sua filosofia di tesserare solo e soltanto giocatori nati nella regione o provenienti dal settore giovanile di un club dell’’Euskal Herria’, ovvero dai paesi che parlano l’euskera, il basco, ne hanno fatto un modello amato anche dalle tifoserie avversarie. Vincitore di 35 titoli nazionali l’Athletic Bilbao punta a vincere un trofeo continentale. Uno stimolo in più per il club spagnolo. Uno in più anche per la Roma.

Formazioni ufficiali Roma-Athletic. Claudio Ranieri non smette di stupire

In casa Roma si deve segnalare il recupero del difensore turco, Zeki Çelik. Per Claudio Ranieri una comunicazione importante poiché, stasera più che mai, il difensore giallorosso sarà fondamentale per contrastare la velocità degli esterni baschi. Nico Williams su tutti.

Il classe 2002 dell’Athletic Bilbao sarà una delle stelle della prossima sessione estiva di calciomercato ma stasera rappresenterà sicuramente il pericolo numero uno per la Roma. A centrocampo non sarà della sfida Paredes, fermo per squalifica mentre in attacco Claudio Ranieri si affiderà alla coppia Dybala–Dovbyk.

ROMA (3-5-2): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Rensch, Cristante, Pisilli, Angelino, Baldanzi, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala, Di Marco, Viviana, Yeray, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Gomez, Nico Williams, Sannadi. All.: Valverde