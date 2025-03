Ranieri alza l’asticella, esalta i suoi e ammette: “Questo mi rincresce”

Le parole di Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida dell’Olimpico, vinta dalla Roma con il risultato di 2-1

Grazie alla zampata di Eldor Shomurodov, la Roma riesce ad espugnare il fortino dell’Athletic capitalizzando la superiorità numerica e completando una rimonta dal peso specifico non indifferente. Con cuore, grinta e determinazione, i giallorossi vengono a capo di una partita che si era complicata dopo la rete di Inaki Williams. Anche grazie ai cambi di Ranieri, i capitolini risollevano la china e con qualità e grinta riescono ad acciuffare in extremis il definitivo 2-1. Ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri ha toccato diversi temi nella consueta intervista post partita:

PIANO GARA – “L’idea era quello di avere più opzioni prima di cominciare la partita. Era una partita difficilissima e lo sarà ancor di più al ritorno; sappiamo la loro forza ma sappiamo anche che siamo duri da digerire, ci siamo. Lottiamo su ogni pallone, questo mi fa ben sperare è finito il primo tempo e adesso abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno. Crescita di Baldanzi e Pisilli? Vederli in allenamento mi dà la consapevolezza che tenerli fuori mi rincresce perché sono sempre pronti e poi Baldanzi vive un momento d’oro, avevo visto che nella scorsa gara li aveva messi molto in difficoltà: ha fatto davvero una grande partita“.

Ranieri ha poi risposto alla domanda su Celik, la cui crescita nelle ultime apparizioni ufficiali è sotto l’occhio di tutti. Il difensore turco, impiegato anche questa sera come braccetto, è infatti riuscito a contenere i lampi di Nico Williams non disdegnando neanche folate offensive. Ancora, Ranieri:

Che corde ha toccato con Celik? – “Credo che dare fiducia ai calciatori sia la cosa più importante. Tanto tutti commettiamo degli errori. Cerco di farli migliorare lì dove devono migliorare ma devono essere liberi di giocare come sanno, io do dei correttivi: ho dei ragazzi splendidi, mi seguono in tutto e per tutto e questa è una grande soddisfazione.

Cosa significa alzare il livello? – “Dobbiamo continuare su questa squadra, cercare di giocare più velocemente perché solo così riesci a trovare un varco giusto. Oggi dovevamo aiutare sull’esterno, raddoppiando e triplicando: dobbiamo migliorare nei piccoli particolari che poi fanno davvero grande una squadra. Si può vincere, si può perdere ma devi lottare fino in fondo: tante volte le partite sono quegli episodi che ti girano a favore o contro. Se insisti e credi sempre in te stesso alla fine la ruota la giri e riesci a fare delle cose che due-tre mesi non riuscivi a fare”.