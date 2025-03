Colpo gratis prima di Athletic-Roma: accordo raggiunto

Arriva un colpo gratis proprio prima del ritorno tra Athletic Bilbao e Roma: c’è un accordo già raggiunto per la prossima estate, senza esborso economico

I giallorossi e i baschi si sfideranno al San Mames, in un ritorno caldissimo degli ottavi di finale di Europa League. Nel frattempo non si fermano le manovre di mercato e sembra proprio che ci sia un affare in canna per quanto riguarda il club di Ernesto Valverde.

La partita tra Roma e Athletic Bilbao è stata davvero molto tirata, proprio come quella di settembre nella fase campionato. Per essere un ottavo di finale di Europa League si sono affrontate due squadre di altissimo livello, in grado entrambe di poter nutrire delle sensate speranze di arrivare in finale, proprio al San Mames. Alla fine a spuntarla, in questo primo round, è stata la Roma di Ranieri, in grado di piazzare la zampata decisiva proprio in pieno recupero, con Eldor Shomurodov. L’uzbeko è subentrato nella ripresa a Dovbyk e dopo un avvio complicato (si becca un giallo) riesce a decidere il match, procurando anche l’espulsione (doppia ammonizione) di Yeray Álvarez (gli rifila un abbraccio troppo affettuoso).

Valverde al ritorno non avrà né lui né probabilmente Vivian, l’altro centrale difensivo, uscito anzitempo per un problema muscolare. Rimarrà comunque un turno davvero difficile, anche perché i baschi hanno dimostrato di avere una rosa competitiva (ieri mancava anche Sancet), e non solo per la presenza di Inaki e Nico Williams.

L’Athletic ha già pronto un colpo a zero per l’estate: dal Maiorca può arrivare Robert Navarro

L’Athletic Bilbao vuole consolidare il suo status di quarta forza del calcio spagnolo anche il prossimo anno, sperando di poter partecipare alla Champions League. Per farlo ha pronto un acquisto a parametro zero, di un giocatore che tra l’altro aveva già cercato la scorsa estate, salvo poi lasciarlo andare al Maiorca.

Proprio contro i nero rossi ci sarà il prossimo turno di Liga, prima di preparare il ritorno contro la Roma. Di fronte ci sarà Robert Navarro, centrocampista offensivo di 22 anni, classe 2002, ingaggiato la scorsa estate dalla Real Sociedad. Quest’anno ha messo a segno 1 gol in 25 gare della Liga, mostrando però ottime qualità. Lo scorso anno firmò un contratto per un solo anno e ora, come riporta la stampa spagnola, a giugno potrebbe coronare il suo sogno di passare all’Athletic, che lo aspetta a braccia aperte. Potrebbe essere un valore aggiunto, soprattutto se dovesse arrivare a parametro zero, in una zona di campo dopo operano già Sancet e i due Williams. Un altro innesto di qualità per Valverde.