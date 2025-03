Dall’Inter alla Juve gratis: scambio di documenti e doppio addio

Scambio di documenti per il doppio addio inatteso. Dalla Juventus all’Inter gratis: cambia tutto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

​La Serie A sta attraversando una fase cruciale, con diverse squadre impegnate in una stagione ricca di sfide e opportunità. La Roma, in particolare, sta vivendo un periodo positivo, risalendo posizioni in classifica grazie a una serie di risultati utili consecutivi, ieri sera integrati con la bella quanto importantissima vittoria in rimonta contro l’Athletic Club. Tuttavia, il futuro rimane incerto riguardo ai piazzamenti finali, sia in casa giallorossa che presso tante altre realtà.

Mentre la squadra di Ranieri continua a lottare in Europa e in Italia per centrare un piazzamento continentale, la lotta per le prime sei posizioni si fa sempre più serrata, così come quella corsa al titolo che, dopo le ultime due settimane, sta divenendo sempre più intrigante, coinvolgendo Napoli, Inter e Atalanta.

Molto più defilata ed estranea a tali discorsi, invece, la Juventus che, alle prese con una prima stagione a dir poco complicata per il binomio Thiago Motta-Giuntoli, è stata accostata a scenari di mercato che parevano poter generare un vero e proprio braccio di ferro, tra le varie, anche con la stessa Inter.

Kimmich, niente firma gratis con Juventus o Inter: rinnovo a in arrivo col Bayern Monaco

Nello specifico, abbiamo visto come​ l‘attenzione si sia concentrata su un possibile trasferimento gratuito di Joshua Kimmich, versatile centrocampista del Bayern Monaco, il cui contratto in scadenza a giugno 2025 aveva ingolosito non poche realtà europee. In un primo momento, le trattative per il rinnovo sembravano in fase di stallo, alimentando l’interesse di club come Juventus, Inter e Paris Saint-Germain.

Le ultime informazioni sul suo conto, nella giornata di ieri, avevano permesso di integrare gli interessi del PSG e delle italiane anche con le avances di una Premier League che, soprattutto grazie all’Arsenal, pareva poter rappresentare un’altra possibile destinazione per l’eclettico quanto importante giocatore tedesco.

Finito nei concreti mirini anche del Barcellona di Flick, che lo ha già allenato ai tempi del Bayern Monaco, Kimmich parrebbe, però, destinato a rimanere in Baviera. Un vero e proprio scenario a sorpresa rispetto alle previsioni iniziali, che lo vedevano praticamente portente dopo questa stagione, ingolosendo direttori sportivi e figure presidenziali come, appunto, Giuntoli o Marotta.

Stando a quanto riferito da Bild, però, Kimmich e il Bayern Monaco si sarebbero già scambiati tutti i documenti per il rinnovo, che lo vedrà legarsi alla squadra tedesca fino al 2029. L’accordo è praticamente chiuso, con la firma che dovrebbe arrivare a breve, chiosando uno scenario di mercato che lo aveva visto accostarsi a diverse squadre senza, però, mai effettivamente entrare in una vera e propria fase di trattative. Forse, la sua intenzione era chiara e nota sin dal principio.