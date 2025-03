Gasperini dopo Thiago Motta: Juventus, le cifre sono già UFFICIALI

Gasperini dopo Thiago Motta. Domenica sera all’Allianz Stadium c’è in programma Juventus-Atalanta. Sfida nella sfida quella tra i due tecnici.

A distanza di un giorno l’una dall’altra Atalanta e Juventus hanno perduto l’accesso agli ottavi di Champions League. In classifica generale i nerazzurri di Gian Piero Gasperini precedono i bianconeri di Thiago Motta di tre punti.

Inter e Napoli sono poco più avanti ma sembra che comunque lo scudetto sia affar loro, a meno che… Domenica sera, al termine della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus ed Atalanta se ne saprà certamente di più. Una sfida che non vedrà di fronte soltanto i bianconeri ed i nerazzurri bergamaschi. Sarà anche un duello a distanza tra i due tecnici, Thiago Motta e Gian Piero Gasperini. Siamo a marzo ed loro futuro professionale dei due tecnici è ancora avvolto nel mistero. Il tecnico di Grugliasco ha già lanciato il suo avviso ai naviganti. Non rinnoverà con l’Atalanta, contratto in scadenza a giugno 2026, e già quella in corso potrebbe rappresentare il suo passo d’addio alla panchina orobica.

Gasperini dopo Thiago Motta. Lo dicono i numeri

Thiago Motta non vive una situazione più tranquilla. Difeso della dirigenza bianconera non può però fallire l’unico obiettivo ancora raggiungibile dalla Juventus, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. E non è detto nemmeno che possa bastare.

Si vocifera non poco attorno al prossimo titolare della panchina bianconera e l’attuale tecnico italo brasiliano sembra essere ancora in bilico. Nonostante le cinque vittorie consecutive che hanno sostanzialmente ridotto il ritardo in classica della Juventus da Inter e Napoli, non è ancora certo che sarà lui a guidare i bianconeri la prossima stagione. Anzi. I betting analyst di Snai quotano l’addio del tecnico bianconero a fine stagione a 2.75. In caduta libera. Ed il nome che risulta al momento in pole position per il post-Thiago Motta è proprio Gian Piero Gasperini, quotato ‘solo’ a 5. Seguono, a debita distanza, Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli e l’ex commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini.

La sfida Juventus-Atalanta si fa ancora più interessante.