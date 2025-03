Infortunio UFFICIALE, c’è lesione muscolare: salta Athletic-Roma

Infortunio UFFICIALE, c’è lesione muscolare. Dopo l’andata dell’ottavo di finale di Europa League, la Roma sorride convinta mentre c’è chi piange amaramente.

La Roma ha superato come meglio non si poteva la prima sfida dei quarti di finale di Europa League. Una vittoria in rimonta agguantata al minuto 94 grazie alla rete di Eldor Shomurodov che ha fatto impazzire lo Stadio Olimpico.

Una rete fondamentale per i giallorossi, in ottica qualificazione per i quarti della seconda competizione europea ma importante anche per l’intero calcio italiano in ottica futura per poter ambire ad avere cinque formazioni nella prossima edizione della Champions League. Il gol dell’uzbeco ha, però, prima di tutto, permesso ai ragazzi di Claudio Ranieri di chiudere in vantaggio una sfida che va inquadrata nell’ottica dei 180 minuti. In Spagna non sarà facile perché l’Athletic Bilbao ha dimostrato anche contro la Roma di essere una compagine forte, ma il vantaggio acquisito sul campo permetterà ai giallorossi di avere a disposizione due risultati su tre.

In vista della gara di ritorno per Ernesto Valverde, tecnico della formazione basca, vi potrebbero essere dei problemi di formazione.

Infortunio UFFICIALE, c’è lesione muscolare. Niente ritorno per Vivian

Una gara di ritorno che si presenta complicata per l’Athletic Bilbao e non soltanto per la sconfitta rimediata a Roma. Infatti Ernesto Valverde dovrà, giocoforza, ridisegnare il pacchetto arretrato della sua formazione.

Quasi non fosse già di per sé pesante la perdita in difesa di Yeray, causa squalifica ecco che, grazie alla notizia riportata dal Mundo Deportivo, si viene a conoscenza delle conseguenze dell’infortunio patito da Dani Vivian. Il problema muscolare che ha costretto il difensore basco a lasciare il terreno dell’Olimpico già prima della mezz’ora di gioco potrebbe infatti rappresentare un’ulteriore perdita nel reparto difensivo dell’Athletic Bilbao in vista della gara di ritorno. Nel comunicato emesso dal club basco si parla infatti di una “lesione muscolare moderata al bicipite femorale della gamba destra“. Come sempre avviene in questi casi occorrerà attendere i prossimi giorni per una valutazione più precisa in vista della gara di ritorno.

Ernesto Valverde incrocia le dita perché due difensori rappresentano infatti un regalo eccessivo, ed estremamente pericoloso, alla Roma di Claudio Ranieri.