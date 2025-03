La Roma piomba a volo d’angelo sulla Juve: colpaccio a zero

C’è anche la Roma sul possibile obiettivo della Juventus per giugno: si tratta di un profilo che può arrivare a parametro zero e che piace non poco a Ghisolfi

I giallorossi stanno provando ad inserirsi, anche se la concorrenza è piuttosto agguerrita, in Italia e non solo. Il fatto di poterlo prelevare gratis, senza pagare il cartellino, lo rende ancora più appetibile. Anche l’età è un fattore da tenere in considerazione.

Il mercato non chiude mai, soprattutto da qualche anno a questa parte, in cui i discorsi sono sempre aperti. Le big italiane ed europee sono alla ricerca di profili interessanti e soprattutto per i parametri zero queste sono le settimane calde. Per accaparrarsi i migliori non si può arrivare a ridosso dell’estate e bisogna giocare d’anticipo. Sul taccuino di Giuntoli e Moncada, ad esempio, c’è un nome che sta facendo impazzire mezza Europa.

Una delle rivelazione del Lille che così bene sta facendo in Champions League. Jonathan David e compagni si sono qualificati per gli ottavi di finale dopo un ottimo girone eliminatorio. Dopo di che sono in piena corsa per eliminare il Borussia Dortmund, avendo pareggiato 1-1 in trasferta la gara d’andata. Nel match in Germania non era presente in campo Angel Gomes, che gli scout di molte squadre di Premier League vorrebbero soffiare alle nostre.

La Roma si inserisce nella corsa per Angel Gomes: il giocatore piace anche a Juve e Milan

A seguire il ragazzo classe 2000, che andrà in scadenza a giugno, c’è anche la Roma di Ghisolfi, solitamente molto attento al mercato francese. Gomes è un centrocampista offensivo, piccolino e scattante, che fa parte della nazionale inglese (nato a Londra), ed è cresciuto nel Manchester United. Quest’anno ha messo insieme 2 gol e 1 assist in una ventina di presenze, mentre complessivamente con il Lille è a quota 139 gare con 10 gol e 19 assist. Molto duttile tatticamente, può essere schierato anche sui lati e ha una velcoità non indifferente.

Giuntoli lo ha seguito per diverso tempo, ma come riportato da alcuni esperti di mercato internazionale, oggi su di lui ci sono diversi club inglesi. La Roma vuole provare ad inserirsi nella corsa, anche perché può essere vantaggioso dal punto di vista del FFP poterlo ingaggiare a parametro zero. Vedremo chi la spunterà alla fine, considerando che sullo sfondo c’è pure il Milan.