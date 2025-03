Nuovo CEO per i Friedkin, UFFICIALE: in carica dalla prossima stagione

Nuovo CEO per i Friedkin, il top di gamma è pronto per l’avventura. C’è già il comunicato UFFICIALE che spiega tutto.

​La Roma sta vivendo un periodo di rinascita sotto la guida esperta di Claudio Ranieri. Dopo un avvio di stagione travagliato, culminato con l’esonero di Ivan Jurić alla dodicesima giornata, l’arrivo del tecnico romano ha portato stabilità e risultati positivi. Attualmente, la squadra è imbattuta da undici partite in Serie A, con quattro vittorie consecutive, avvicinandosi così alle posizioni europee. ​

In Europa League, la Roma ha recentemente ottenuto una vittoria importante contro l’Athletic Bilbao. Nel match d’andata degli ottavi di finale, disputato in un Olimpico meraviglioso, i giallorossi hanno prevalso per 2-1 grazie a un gol nei minuti di recupero di Eldor Shomurodov.

La partita è stata equilibrata, con il Bilbao in inferiorità numerica negli ultimi minuti a causa dell’espulsione di Yeray Álvarez. Questo risultato pone la Roma in una posizione favorevole in vista del ritorno a San Mamés, complicato ma inserentesi in un percorso che sta vedendo i giallorossi vivere momenti e sensazioni totalmente diverse rispetto a quelle di inizio anno.​

Nuovo CEO per l’Everton, i Friedkin hanno deciso: il comunicato UFFICIALE

La stagione era iniziata con tensioni tra la proprietà, rappresentata dalla famiglia Friedkin, e la tifoseria. Le scelte dirigenziali, tra cui l’esonero di José Mourinho a inizio 2024 e del suo successore Daniele De Rossi sette mesi dopo e in un momento totalmente inatteso, avevano generato malumori tra i sostenitori.

Inoltre, l’acquisizione dell’Everton da parte dei Friedkin aveva sollevato dubbi sull’impegno verso la Roma, essendo capitata proprio in una delle parentesi più complicate del mondo Roma. Come si ricorderà, infatti, proprio mentre veniva ufficializzata l’acqusizione dell’Everton da parte della famiglia texana, Trigoria risultava una vera e propria polveriera, non solo per gli allenatori ma anche per una serie di cambiamenti endogeni culminati con le dimissioni di Lina Soulokou.

In pochi mesi, in casa giallorossa sembra essere tornata una normalità fondamentale per assicurare serenità e lavorare bene, mentre i Friedkin, oltre che nella Capitale, hanno continuato ad osservare i propri interessi anche oltremanica. Nello specifico, mentre a Roma continuano a tenere banco questioni legate alla scelta del nuovo allenatore, rimodellamenti societari e fasi finali per il progetto stadio, tra le fila dei Toffees non mancano certamente gli aspetti sui quali lavorare.

Tra i vari, aveva generato interesse anche quella relativa all’individuazione del nuovo CEO, chiosata ufficialmente dalla proprietà inglese con un comunicato ufficiale di queste ore.​ Come si legge sul sito dell’Everton, infatti, Angus Kinnear, attualmente al Leeds United, è stato nominato come nuova figura dirigenziale a partire dal prossimo campionato.

“​Il 7 marzo 2025, l’Everton Football Club ha annunciato significativi cambiamenti nella sua struttura dirigenziale. Il club ha deciso di abbandonare il modello del direttore sportivo per adottare una nuova squadra di leadership sportiva. In questo contesto, Angus Kinnear, attualmente CEO del Leeds United, assumerà il ruolo di amministratore delegato dell’Everton a partire dall’estate. Contestualmente, l’attuale direttore sportivo, Kevin Thelwell, lascerà il club alla scadenza del suo contratto a fine stagione“. ​

Sulla sua figura, Marc Watts, presidente esecutivo dell’Everton ha sentenziato: “​Angus è uno dei principali dirigenti calcistici inglesi e porta con sé una vasta esperienza. La sua nomina significa che l’Everton entrerà nell’estate con un leader di prima classe”.

IL COMUNICATO INTEGRALE –> https://www.evertonfc.com/news/2025/march/07/everton-announce-leadership-changes/