Prima la Roma, adesso l’Inter: 25 milioni e nuovo ballo coi lupi

L’intreccio di mercato chiama in causa la Roma ma soprattutto l’Inter, desiderosa di affondare il colpo. Tuttavia, c’è un ostacolo da superare

Il successo in extremis contro l’Athletic ha regalato un dolce risveglio ai tifosi della Roma. La zampata nel finale di gara di Shomurodov ha permesso ai giallorossi di completare una rimonta insperata, propiziata dal cuore e dalla tecnica degli uomini di Claudio Ranieri, trascinati da un Olimpico assolutamente esaltante.

Se si escludono alcune amnesie difensive, anche il reparto arretrato è riuscito alla fine a contenere i lampi dei funambolici esterni baschi. Una menzione speciale va sicuramente a Celik, del quale ha parlato lo stesso Claudio Ranieri nell’intervista post partita. Il riferimento al difensore turco, utilizzato come braccetto nelle ultime uscite ufficiali, offre un altro spunto di riflessione con il quale ampliare i nostri orizzonti, includendovi quelle che potrebbero essere le dinamiche di calciomercato. Benché manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della campagna trasferimenti, infatti, i giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui dovessero materializzarsi occasioni degne di nota. Molto, però, dipenderà dalla presenza o meno degli incastri giusti in un effetto domino ancora tutto da verificare.

Calciomercato Roma, l’Inter sfida i Wolves: De Winter nel mirino

In tempi e in modi diversi, infatti, uno dei profili che era finito nei radar della Roma è stato quello di Koni De Winter. Autore di una stagione importante che ha fatto lievitare in modo importante le quotazioni di mercato, l’ex centrale della Juventus ha calamitato l’interesse di diversi club, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto.

A rincarare la dose sul tema ‘Team Talk’, che spiega come quello del difensore belga sia un profilo per il quale avrebbe cominciato a lavorare sotto traccia anche il Wolverhampton. Con l’intento di puntellare un reparto che in questa stagione sta faticando a trovare continuità di rendimento, pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere i Wolves vogliono cautelarsi provando a muovere i tasti giusti con il Genoa per l’acquisto di De Winter. Dal canto suo, il calciatore non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro non solo perché mancano ancora diverse settimane prima della fine della stagione, ma anche per la folta concorrenza pronta a darsi battaglia per il suo acquisto. In un novero di squadre che si sta infoltendo sempre di più, infatti, occhio alle mosse dell’Inter.

I nerazzurri, che hanno avuto modo di osservare da vicino il calciatore nelle ultime uscite di campionato, stanno meditando sul da farsi, continuando a sondare il terreno. Benché non sia la primissima scelta, De Winter intriga e non poco i nerazzurri. Ad ogni modo, il Genoa non ha alcuna intenzione di fare sconti: serviranno almeno 25 milioni per definire la cessione del difensore.