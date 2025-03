Ranking UEFA, boom quinto posto Champions: la Roma ha riaperto tutto

Numeri alla mano, la corsa tra i due Paesi per garantirsi un posto in più in Champions League è più viva che mai. Ecco tutti i dettagli

Trascinata da un pubblico esaltante, la Roma di Claudio Ranieri è riuscita a venire a capo di una partita che si era fatta complicatissima, completando la rimonta con il gol in pieno recupero di Eldor Shomurodov. Un successo di nevralgica importanza quello dei giallorossi che, oltre a far aumentare le chances qualificazione in vista della gara del ritorno del San Mamés, può rappresentare un crocevia importante anche in ottica ranking UEFA.

Dopo le eliminazioni di Milan e Juventus, le squadre italiane rimaste sono, oltre alle due romane, anche Inter e Fiorentina. I nerazzurri hanno fatto il loro, battendo con un rotondo 0-2 il Feyenoord; sfortunati, invece, i Viola di Raffaele Palladino, che sono incappati in un pirotecnico 3-2 – comunque assolutamente recuperabile – in casa del Panathinaikos. Doppio successo, invece, per la Roma e per la Lazio, entrambe vittoriose in pieno recupero. Ora, grazie alla rete di Shomurodov l’Italia ha rosicchiato terreno alla Spagna, attualmente al secondo posto nella classifica ranking. Dietro all’Inghilterra ormai in solitaria al primo posto, che svetta con i suoi 22.179 punti, ci sono infatti gli iberici (secondi a 19.892 punti) ‘tallonati’ però dall’Italia, terza a 18.937 punti.

Ranking UEFA, testa a testa Spagna-Italia per il secondo posto: Roma decisiva

Come noto, non si tratta di una ‘fredda’ questione di numeri. Riuscire a ritagliarsi spazio nei primi due posti del ranking UEFA garantisce infatti un posto in più nella prossima edizione della Champions League. Scenario evidenziatosi proprio in questa stagione dal momento che sono state ben cinque le italiane ai nastri di partenza della massima competizione continentale.

Ritornando al testa a testa Spagna-Italia, oltre al confronto Athletic-Roma, è necessario mettere sul piatto del bilancio anche altri fattori. L’euro derby Atletico-Real sicuramente eliminerà un club iberico dalla Champions; inoltre, la Real Sociedad non parte di certo con i favori del pronostico nella sfida di ritorno dell’Old Trafford contro il Manchester United (l’andata è terminata 1-1, con Oyarzabal che ha risposto alla rete iniziale di Zirkzee). Insomma, i discorsi sono assolutamente aperti grazie (ancora una volta) alla Roma. Si prospettano sfide di ritorno al cardiopalma anche sotto questo punto di vista: la compagine di Ranieri ha riaperto clamorosamente i discorsi per un quinto posto in Champions che prima della sfida dell’Olimpico sembravano configurarsi come un autentico miraggio.