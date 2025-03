Addio Inter e operazione bis: firma con la Roma da 15 milioni

Addio Inter. Il mercato non si ferma mai così come le indiscrezioni su possibili prossime operazioni. E la Roma è sempre protagonista.

Il prossimo turno di campionato vedrà la Roma ospite dell’Empoli. Una gara che va ad incastonarsi nel momento più importante e decisivo della stagione della compagine giallorossa.

Il club toscano si insinua infatti nel mezzo delle due sfide di Europa League contro l’Athletic Bilbao. L’obiettivo quarti di finale della seconda competizione europea per club è quanto mai concreto per la Roma ma non ancora conquistato. Figuriamoci poi se un tecnico dell’esperienza di Claudio Ranieri si faccia ‘convincere’ che è tutto fatto dopo il 2-1 maturato all’Olimpico giovedì sera. L’Empoli merita il rispetto che si deve a tutti gli avversari ma, a questo punto della stagione, occorre fare valutazioni e scelte precise. Valutazioni e scelte che il tecnico giallorosso sta maturando in queste ore. E contro l’Empoli Claudio Ranieri una precisa valutazione, ed una possibile seguente scelta, potrà farla anche riguardo un profilo che interessa molto alla Roma in vista della prossima stagione.

Addio Inter. Sebastiano Esposito arriva alla Roma

Nato a Castellammare di Stabia, classe 2002, da piccolo tifava Inter fino a quando la sua passione sportiva non è stata travolta, e stravolta, dal genio calcistico di Francesco Totti.

L’ammirazione senza fine per il fuoriclasse di Porta Metronia ha portato il giovanissimo Sebastiano Esposito a tifare Roma. Una sfida tutta particolare per il giovane attaccante dell’Empoli, in prestito dall’Inter. Il suo presente, l’Empoli appunto, contro il suo amore sportivo, la Roma. Ma la società giallorossa potrebbe regalare il sogno più grande a Sebastiano Esposito. Fargli indossare la maglia giallorossa. Come quella di Francesco Totti. Claudio Ranieri è un grande estimatore del classe 2002. L’Empoli ha già comunicato all’Inter che farà valere il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

E come ci informa gazzetta.it a quel punto il club toscano potrebbe mettere il suo giovane attaccante sul mercato. La quotazione non sarà però inferiore ai 15 milioni di euro. La Roma è pronta a scendere in campo per calare un prestigioso bis con il club toscano dopo l’acquisto di Tommaso Baldanzi e a regalare poi il sogno più grande a Sebastiano Esposito, una volta acceso tifoso dell’Inter fino a quando non ha conosciuto Francesco Totti.