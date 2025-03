Calciomercato Roma, un bomber rossonero al posto di Abraham

Calciomercato Roma. I ragazzi di Claudio Ranieri sembrano non fermarsi più. Campionato ed Europa League pari sono. Ma c’è sempre il mercato…

Il primo round della doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League ha visto la vittoria della Roma sull’Athletic Bilbao. Buona la prima, quindi, ma Claudio Ranieri ha già indossato i panni del pompiere gettando acqua sul fuoco tentando di annacquare sul nascere un eccessivo, e pericoloso, entusiasmo.

E’ innegabile, però, come la formazione giallorossa abbia ormai raggiunto una solidità mentale che le sta permettendo di affrontare sempre al meglio ciascun impegno, Serie A o Europa League che sia. Poi si sa come le società viaggino sempre, contemporaneamente, su due binari ben distinti. La parte tecnica concentrata sul campo ed all’ottenimento degli obiettivi prefissati ad inizio di stagione ed una componente dirigenziale concentrata esclusivamente al miglioramento della rosa.

E’ il mercato, sempre presente, anche fuori stagione. E la Roma non fa eccezione.

Calciomercato Roma. In arrivo Evann Guessand

La Roma è un cantiere aperto, nonostante gli ottimi risultati dell’ultimo periodo. Claudio Ranieri saluterà la panchina giallorossa il prossimo 30 giugno per entrare nella stanza dei bottoni di Trigoria. Il nome del nuovo tecnico è tema ben presente sul tavolo dei dirigenti giallorossi. Ma non vi è soltanto quello.

Da oltre Manica arrivano novità di mercato che coinvolgono direttamente la compagine capitolina. La fonte diretta è leeds-live.co.uk che ci fa sapere come il Leeds United sia sulle tracce dell’attaccante inglese Tammy Abraham, ora in prestito al Milan ma di proprietà della Roma. E se dalla capitale ancora non si scorgono novità concrete riguardo il futuro dell’attaccante inglese, dalla sponda Leeds United sembra invece che Tammy Abraham rappresenti un obiettivo concreto dei “Bianchi”, desiderosi di rafforzare il reparto offensivo.

Da casa Roma filtra, invece, l’indiscrezione che la società giallorossa sarebbe fortemente interessata ad Evann Guessand, classe 2001, attaccante francese naturalizzato ivoriano, in forza alla compagine rossonera del Nizza. Pertanto la Roma potrebbe arrivare alla cessione di Tammy Abraham, in questa stagione in prestito ai rossoneri del Milan per poi concentrarsi all’acquisto dai rossoneri del Nizza di Evann Guessand. ‘Il rosso ed il nero’ di una possibile, e doppia, trattativa di mercato, in casa Roma.