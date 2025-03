Dalla Juve alla Roma, De Zerbi ci mette la firma. Accostato ai bianconeri un po’ di tempo fa, anche ai giallorossi uno così potrebbe fare comodo

Sicuramente è uno degli attaccanti più in forma, in giro per l’Europa, in questo momento. Roberto De Zerbi – tecnico accostato alla Roma, come sappiamo – lo ha voluto fortemente in questa avventura che sta facendo in Francia, al Marsiglia, e chissà, magari se lo potrebbe portare in giro qualora dovesse cambiare squadra.

Al momento è “fermo” a 9 gol e 6 assist, ma è evidente che il bottino sarà più grosso al termine di questa stagione, un bottino che Luis Henrique vuole far aumentare. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riporta le sue parole e soprattutto mette in evidenza quello che è il rapporto che il giocatore ha con l’allenatore italiano: “Quando ha firmato – ha rivelato – mi ha mandato un messaggio per dirmi che sarei rimasto e che insieme avremmo fatto delle grandi cose. Un allenatore che dà tutto e che ha una grande passione”. Insomma, è stato amore a prima vista.

Dalla Juve alla Roma: Luis Henrique piace alle big

Le big d’Europa, sottolinea il quotidiano, gli hanno messo gli occhi addosso da un po’ di tempo e potrebbero evidentemente tornare all’attacco nei prossimi mesi. Come anticipato prima la Juve lo ha cercato ma mai ha affondato il colpo e per le sue caratteristiche, il brasiliano, classe 2001, potrebbe fare davvero al caso dei giallorossi.

L’anno prossimo la Roma, nonostante abbia trovato in Shomurodov il protagonista inatteso in questo frangente di stagione, sa bene che dovrà mettere mano al reparto avanzato per renderlo competitivo. E Luis Henrique è uno che non solo garantisce reti e numeri importanti, ma anche quelle giocate di qualità sulla prima linea che possono cambiare realmente il corso di una partita. Un giocatore che crea superiorità numerica e che quindi riesce ad attaccare guardando in faccia la porta. Non costa poco, è vero, ma chissà, magari con De Zerbi…