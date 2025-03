Doppia assenza per la Roma: anche Dybala salta l’Empoli, il motivo

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Empoli-Roma: la scelta di Claudio Ranieri in merito alla gestione di Paulo Dybala

La volontà di lanciare un altro messaggio importante alla concorrenza, preparandosi al meglio in vista della sfida di ritorno del San Mames contro l’Athletic. L’intenzione di allungare la striscia di risultati utili consecutivi in campionato e dare ulteriore continuità agli ultimi successi. Il desiderio di giocarsi le proprie chances in vista di un piazzamento in zona Europa.

Questo – e tanto altro – è per la Roma la sfida del ‘Castellani’ contro l’Empoli. Appuntamento al quale mancherà, però, Paulo Dybala. Non si tratta di motivazioni fisiche ma solo di una gestione delle forze. Ranieri ha infatti concesso alla ‘Joya’ un turno di riposo che, dunque, non è convocato per la trasferta in terra toscana. Assoluto protagonista anche nella gara casalinga contro i baschi, il numero 21 ha trovato quella continuità che gli era mancata nei mesi scorsi. Per preservarne le forze e averlo al top contro l’Athletic, dunque, Ranieri ha deciso di non forzare l’utilizzo di Dybala anche contro l’Empoli.

Di natura fisica è invece l’assenza di Celik. Il terzino turco non sarà disponibile per il match del ‘Castellani’ perché ha dovuto fare i conti nuovamente con un risentimento di natura muscolare. Da monitorare le condizioni del difensore in vista dell’appuntamento europeo: al momento non si possono fare previsioni in tal senso.