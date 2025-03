Fabregas dopo Conceicao: hanno messo nero su bianco

Fabregas dopo Conceicao poiché anche in casa Milan sono iniziate, già da tempo, le riflessioni in vista della prossima stagione.

L’Inter è prima in classifica, ha di fatto conquistato i quarti di Champions League ed attende il Milan in semifinale di Coppa Italia. Se la Milano nerazzurra ha tutti i motivi per sorridere, anche a livello di bilancio il numero uno nerazzurro, Beppe Marotta, ha pressoché sistemato tutto o quasi, la sponda rossonera del Naviglio naviga nell’incertezza.

Quale futuro attende la società guidata da Gerry Cardinale? Al momento le questioni sul tavolo sono più numerose rispetto alle poche risposte certe. E tra le poche certezze che si respirano a Milanello non vi è certamente il nome del prossimo tecnico del Milan. La corrente stagione, iniziata con il tecnico portoghese Paulo Fonseca, non ha impresso la svolta tecnica, e di risultati, attesi dalla dirigenza rossonera. Dopo infiniti allarmi è arrivata la decisione di esonerare il tecnico lusitano.

Fabregas dopo Conceicao. Il Milan ha deciso

Il post-Fonseca ha visto protagonista un suo connazionale, Sergio Conceicao, ritenuto idoneo a proseguire la linea del bel gioco, e dei risultati, da sempre priorità nel club rossonero.

La vittoria della Supercoppa italiana, battendo in finale nientemeno che l’Inter, dopo soltanto poche ore dal suo approdo sulla panchina rossonera, ha forse illuso l’intero mondo Milan. Puntuali sono arrivate le prime delusioni, accompagnate quasi sempre da prestazioni insoddisfacenti. Ed ora il Milan sta valutando anche il post-Conceicao. Il grande sogno dei tifosi rossoneri, Antonio Conte, è destinato a rimanere tale. Ma se numeri contano qualcosa ecco che quelli forniti da Sisal.it possono rappresentare ben più che un semplice indizio riguardo i desiderata della dirigenza rossonera in vista della stagione che verrà.

Se infatti la permanenza sulla panchina del Milan di Sergio Conceicao è quotata a 4, alle sue spalle sembra soffiare forte il vento che porta a Cesc Fabregas, tecnico spagnolo che tanto bene sta guidando il suo neopromosso Como in Serie A. L’attuale tecnico dei lariani è infatti dato a 5, quota che potrebbe scendere velocemente qualora il trend dei risultati del Milan continuasse ad essere negativo. L’ex fuoriclasse di Barcellona, Chelsea ed Arsenal sembra essere il profilo giusto per il Milan 2025-26. Occorre, però, che la dirigenza rossonera faccia in fretta poiché su Cesc Fabregas si sono concentrate le attenzioni di diversi top club europei.