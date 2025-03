Infortunio e triplo KO: nuovo annuncio UFFICIALE prima di Athletic-Roma

Infortunio e triplo KO, adesso è UFFICIALE: c’è il nuovo annuncio a meno di una settimana dal ritorno di Europa League tra Athletic e Roma.

La Roma sta vivendo un periodo di grande rilancio sotto la guida esperta di Claudio Ranieri. Dopo un avvio di stagione travagliato, segnato dagli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Jurić, l’arrivo del tecnico romano ha portato nuova linfa alla squadra. Con Ranieri al timone, i giallorossi hanno accumulato 30 punti in Serie A, posizionandosi subito dietro Napoli e Inter per il rendimento da novembre in poi.

La squadra è attualmente imbattuta da 11 giornate, con quattro vittorie consecutive, e ha mostrato grande carattere nel recente incontro con l’Athletic Club, che lascia certamente aperto ogni discorso per il ritorno ma che, in poco più di mezzora, ha visto Shomurodov e colleghi ribaltare un’antipatica e immeritata situazione di svantaggio.

Tra infortuni e recuperi, il punto di Valverde in casa Athletic: Roma nel mirino

Senza sottovalutare la sfida di domani con l’Empoli, il prossimo impegno europeo vedrà la Roma affrontare l’Athletic Bilbao nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sette giorni dopo quel magico due a uno targato Angelino e Shomurodov, che permette alla squadra di Ranieri di affrontare la trasferta in Spagna con un vantaggio minimo ma importante.

L’Athletic Bilbao, dal canto suo, dovrà fare i conti con importanti assenze nel reparto difensivo. Oltre alla squalifica di Yeray, il difensore Dani Vivian ha riportato una lesione muscolare moderata al bicipite femorale della gamba destra durante la partita d’andata, rendendo incerta la sua presenza nel match di ritorno. Su questa situazione si è espresso lo stesso Valverde, nella conferenza stampa odierna, alla vigilia dell’incrocio con il Maiorca, così esprimendosi.

“Vedremo se Sancet giocherà domani: dipende dall’allenamento di oggi e dalle esigenze della squadra. Prados sta bene. Vivian è infortunato e non potrà giocare domani, così come Galarreta a causa della squalifica. Gli altri, se non succede nulla oggi, saranno in grado di giocare. Anche Álvaro Djaló è fuori, ma lo sapevamo già. Vivian a disposizione per la Roma? Non credo. In linea di massima, no“.