Lautaro Martinez al posto di Vlahovic: 120 milioni per chiudere il cerchio

Lautaro Martinez al posto d Vlahovic: hanno chiuso il cerchio e la lista. 120 milioni sul piatto: le ultime di calciomercato.

L’Inter sta vivendo una stagione intensa e competitiva, trovandosi attualmente al primo posto in Serie A con 58 punti, con un solo punto in più rispetto al Napoli. La squadra di Simone Inzaghi è impegnata su più fronti, inclusa la Champions League, dove ha recentemente affrontato il Feyenoord negli ottavi di finale.

La stagione, dunque, procede serrata, ai fini del raggiungimento dei grandi obiettivi annunciati dallo stesso Inzaghi che, proprio alla vigilia della trasferta olandese, ha lasciato intendere di voler ambire alla vittoria su tutti e tre i fronti. Con la consapevolezza che dichiarare un obiettivo non indichi necessariamente il dovere di centrarlo, il fatto che l’Inter voglia provare a vincere in Italia e in Europa la dice lunga sulla visione del tecnico e di una società che, poi, in estate potrebbe fare i conti con miglioramenti e cambiamenti di vario conto.

Nello specifico, oltre ai soliti e ben ponderati movimenti in entrata che contraddistingueranno l’estate di Marotta e colleghi, non vanno in alcun modo sottovalutate le possibilità di assistere anche a cessioni nobili, previo il rispetto dei giusti incastri. Nello specifico, da tale punto di vista, uno dei nomi più caldi è quello di Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez all’Arsenal: nella lista non c’è più Vlahovic

Nello specifico, l’Arsenal ha manifestato un rinnovato interesse per Lautaro Martinez, con i Gunners che avrebbero avviato contatti con l’entourage del giocatore, spinti dal possibile arrivo di Andrea Berta come nuovo direttore sportivo, che già in passato aveva tentato di portare Lautaro all’Atletico Madrid. A questa notizia degli ultimi giorni proveniente dall’Inghilterra, però, vanno aggiunte anche le integrazioni delle penne spagnole.

Più in generale, il Toro va inserita in una lista che, secondo Todofichajes.com, include anche altri nobili nomi da potenzialmente recapitare a Londra. Nello specifico, figurano altri sei nomi: Liam Delap dell’Ipswich Town, Alexander Isak del Newcastle United, Benjamin Sesko del RB Leipzig, Ollie Watkins dell’Aston Villa, Samu Aghehowa e Jonathan David.

L’obiettivo è trovare un attaccante efficace che possa fare la differenza nella lotta per la Premier League. Assente, dunque, il nome di Dusan Vlahovic, altro profilo discussissimo di questa stagione in casa Juventus e sempre più destinato a lasciare la Vecchia Signora. Finito in passato nel mirino dell’Arsenal, per ora, parrebbe non figurare in una lista ricca di nomi costosi quanto altisonanti. A Londra, insomma, parrebbero al momento potenzialmente preferirgli il numero 10 dell’Inter.

I numeri e la stagione, ovviamente, non possono che aiutare a spiegare i potenziali motivi di questa decisione, nonché la valutazione dell’argentino, che si attesta sempre sui 120 milioni di euro.