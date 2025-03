Milan-Roma, si chiude il sipario: assegno da 35 milioni

L’ultima indiscrezione chiama direttamente in causa non solo il Milan, ma anche la Roma: ecco come cambiano le carte in tavola

Archiviata l’importantissima vittoria ottenuta in extremis contro l‘Athletic Club di Bilbao, la Roma si proietta alla prossima sfida di campionato contro l’Empoli con la volontà di allungare la striscia di risultati utili consecutivi tra Serie A ed Europa League. Per farlo, però, servirà una prestazione gagliarda al cospetto di un Empoli che, soprattutto al ‘Castellani’, ha spesso venduto cara la pelle.

Allargando il nostro campo di osservazione, però, impossibile non prendere in considerazione le tante indiscrezioni che continuano a calamitare l’attenzione mediatica in casa Roma. Oltre ai discorsi riguardanti il nuovo allenatore, per il quale non è ancora arrivata la scelta definitiva da parte dei Friedkin, l’area tecnica capitolina si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare l’organico. A meno di svolte improvvise o clamorosi dietrofront, però, sembrano essere sempre più ridotte le chances per la Roma di mettere le mani su Wesley, ‘freccia’ brasiliana in forza al Flamengo da tempo sul taccuino di Ghisolfi.

Calciomercato Roma e Milan, dal Brasile: anche il Flamengo si fionda su Wesley

A tal proposito, importanti indiscrezioni trapelano dal Brasile. Secondo quanto riferito da Bolavip, infatti, tra i club interessati a Wesley bisognerebbe ora aggiungere anche l’Arsenal. Intenzionati ad allungare il ventaglio di soluzioni per le corsie esterne a disposizione di Arteta, i Gunners avrebbero infatti bussato alla porta dei ‘Rubri Negro’ per capire la fattibilità di un affare che si preannuncia comunque piuttosto onerosa.

Pur ‘incassando’ la disponibilità dell’Arsenal di formulare un’offerta nel corso della prossima settimana, il Flamengo non ha infatti alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese, conscio della possibilità che si inneschi una vera e propria asta internazionale per il classe ‘2003. Dopo essere stato sondato in Serie A da Roma e Milan, infatti, diversi club in giro per l’Europa hanno cominciato a bussare alla porta del Flamengo per Wesley. I sondaggi effettuati da Real Madrid e Barcellona si inseriscono proprio in quest’ottica. Stando così le cose, la strada per Milan e Roma è sempre più complicata: a meno di offerte lampo, Wesley sembra ormai essere diretto verso altri lidi. Staremo a vedere chi la spunterà in uno scenario assolutamente in evoluzione.