Scambio e addio Juve: ecco Osimhen

Calciomercato Juventus, i bianconeri come al solito sono alla ricerca di un attaccante. Osimhen è in cima alla lista. Ma il compito è tutt’altro che semplice

Un attaccante, anche forte, visto che parliamo della Juventus. I bianconeri alla fine della stagione perderanno Vlahovic, che verrà ceduto per evidenti problemi sul rinnovo contrattuale, e sono alla ricerca di un sostituto all’altezza della situazione. Facile? No, non lo è, perché gli attaccanti forti chi ce li ha se li tiene. O almeno spera di farlo.

Giuntoli cercherà, come sappiamo, di trattenere Kolo Muani ma ha pure bisogno della qualificazione alla prossima Champions League per avere quel budget necessario per tentare il colpo grosso e formare quindi con il francese una coppia importante per permettere a Motta (o a chi per lui) di essere in grado di gestire la prossima annata. Come abbiamo visto, quest’anno, soprattutto nella prima parte di stagione, i problemi sono stati davvero tanti, con il solo Vlahovic a disposizione visto che Milik ancora non si è mai visto in campo.

Calciomercato Juventus, per Osimhen è durissima

Il cima alla lista come sappiamo da un po’ di tempo c’è Osimhen: l’attaccante di proprietà del Napoli adesso al Galatasaray rientrerà in Italia ma andrà via, senza possibilità di rimanere in Campania. Giuntoli – spiega questa mattina TuttoSport – ha un ottimo rapporto con il giocatore e con il suo entourage quindi spera di avere la possibilità di chiudere l’affare. Ma non sarà, come spiegato prima, una passeggiata di salute. Il motivo è presto detto, su Osimhen c’è il forte interesse dello United che ha messo sul piatto uno scambio che potrebbe essere allettante.

Il nome proposto dal club inglese è quello di Hojlund, che un paio di anni fa i Red Devils hanno preso dall’Atalanta. Un nome che potrebbe stuzzicare Manna che, in tutto questo, non vorrebbe proprio cedere il centravanti alla sua ex squadra e rinforzare inoltre una diretta concorrente non solo per lo scudetto ma anche per quella che quasi sicuramente sarà la corsa Champions anche nella prossima stagione.