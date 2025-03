Tegola Roma, nuovo infortunio muscolare e allarme Ranieri

Tegola Roma, nuovo infortunio muscolare e grosso problema per Ranieri che rischia di non averlo a disposizione già contro l’Empoli. Le ultime da Trigoria

Tegola per Claudio Ranieri, forse nel momento più importante della stagione, anzi nel momento più importante della stagione a pochi giorni dalla gara di ritorno contro l’Athletic Bilbao di giovedì prossimo.

Uno dei migliori in campo l’altro ieri all’Olimpico ha accusato, secondo le informazioni che sono state riportate da Filippo Biafora de Il Tempo, un problema muscolare alla coscia. “In settimana aveva già svolto esami strumentali che avevano scongiurato la lesione dopo il cambio forzato con il Como”. Avrete capito che parliamo di Celik, rivitalizzato dalla cura Ranieri in questi mesi di Roma, che ha giocato come braccetto destro nella difesa a tre contro gli spagnoli. Sfornando una prestazione davvero importante.

Tegola Ranieri, si ferma Celik

Evidente che domani non sarà in campo contro l’Empoli. Ranieri non terrà nessuna conferenza stampa in queste ore e quindi non potrà dare spiegazioni sulla questione, ma sicuramente, e lo scopriremo nel pomeriggio di oggi, nella lista dei convocati Celik non comparirà.

Vedremo come andrà a finire e vedremo se la Roma in questi minuti farà qualche comunicato ufficiale per entrare nel merito della questione.