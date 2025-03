Voltafaccia Milan e Roma gelata: è saltato tutto

​Calciomercato Roma, arriva il voltafaccia del Milan che stravolge tutte le carte in tavola. Così salta e cambia tutto. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta vivendo un momento di forma eccezionale, con quattro vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali contro il Como per 2-1. Questa serie positiva ha permesso ai giallorossi di superare il Milan e avvicinarsi alla zona continentale della classifica, parallelamente al nobile ma non ancora decisivo superamento dell’ostacolo Athletic agli ottavi di finale di Europa League.

L’arrivo di Claudio Ranieri in panchina ha dato nuova linfa alla squadra, rendendola più compatta e fiduciosa nei propri mezzi. Un contributo significativo è stato dato da Alexis Saelemaekers, arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate. Il belga ha trovato nella Capitale l’ambiente ideale per esprimere il suo talento, segnando anche nell’ultima partita contro il Como e risultando per l’ennesima volta impattante anche a partita in corso, giovedì contro i baschi di Valverde. Le sue prestazioni stanno spingendo la dirigenza romanista a valutare un acquisto definitivo, anche se la trattativa si preannuncia complessa. ​

Calciomercato Roma, il Milan ‘scarica’ Abraham: c’è sempre la Premier su di lui

Dall’altra parte, il Milan ha accolto Tammy Abraham nello stesso periodo dell’arrivo di Saelemaekers a Roma. Nonostante un inizio promettente, l’attaccante inglese non è riuscito a imporsi come sperato, realizzando otto gol e fornendo quattro assist in 35 presenze stagionali.

La dirigenza rossonera, alle prese con una probabile rivoluzione estiva, sembra orientata a non esercitare l’opzione per l’acquisto definitivo di Abraham, che potrebbe quindi fare ritorno alla Roma al termine della stagione. Dall’Inghilterra erano già emerse informazioni rispetto agli interessi di club come West Ham ed Everton, oltre a Newcastle, Nottingham Forest, Fulham e Leeds.

A ciò, poi, bisogna aggiungere le informazioni riferite da Daniele Longo, secondo le quali, il West Ham ha già avviato i primi contatti con l’entourage di Abraham, mostrando un forte interesse per l’attaccante. Altri club inglesi, come Wolverhampton ed Everton, sono anch’essi interessati. Abraham non avrebbe problemi a tornare in Premier League, ma preferirebbe un club di prima fascia. Ciò che resta sicuro, ad oggi, è il fatto che il Milan non abbia intenzione di confermare e riscattare l’ex Chelsea, destinato a fare rientro a Roma solo momentaneamente la prossima estate, in attesa della giusta soluzione.