Boomerang Roma, bocciatura senza appello: l’Inter chiude il cerchio

Lo scarso rendimento stagionale ha contribuito a calamitare non poche critiche: si riaccendono le voci di mercato sul suo futuro

A poche ore dal fischio d’inizio della gara del ‘Castellani’ contro l’Empoli, le attenzioni della Roma di Claudio Ranieri sono chiaramente rivolte all’importante sfida di campionato contro gli uomini di D’Aversa. In grado di accedere alle semifinali di Coppa Italia a discapito della Juventus, Sebastiano Esposito e compagni sono un avversario da prendere con le molle.

Intanto, proseguono le manovre nel medio-lungo periodo. In attesa di sciogliere definitivamente le riserve sul nuovo allenatore, senza tralasciare l’inevitabile restyling dirigenziale, la Roma si interroga anche sul futuro di alcuni calciatori che in questa stagione hanno deluso le attese. Tra questi, impossibile non menzionare Lorenzo Pellegrini. Le tre reti e i tre assist fin qui dispensati rappresentano un bottino troppo magro per il capitano della Roma, pungolato da Ranieri in più di una circostanza e spesso relegato in panchina. Ad esprimere una certa perplessità sull’impatto stagionale di Pellegrini, tra gli altri è stato anche Gianfranco Zola.

Pellegrini ha ‘deluso’ anche Zola: intanto, Napoli ed Inter restano alla finestra

Intervistato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, Zola ha infatti rivelato di aspettarsi qualcosa di diverso non solo da Rafa Leao – comunque decisivo anche ieri nella clamorosa rimonta del Milan al ‘Via del Mare’ – ma anche da Pellegrini.

Di seguito le parole dell’ex fuoriclasse italiano: “Leao è un calciatore dal quale mi aspetto molto di più rispetto a quello che sta facendo; mi aspettavo qualcosa di più anche da Lorenzo Pellegrini”. La presa di posizione di Zola offre un assist invitante per allargare il nostro sguardo, includendovi le possibile mosse della Roma e del suo centrocampista. Con il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 ormai in alto mare, le chances che si concretizzi la partenza di Pellegrini nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato sono in drastica ascesa.

Come rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, Napoli ed Inter continuano ad essere alla finestra. Pur sondando il terreno in maniera esplorativa già a gennaio, né gli Azzurri né i nerazzurri hanno affondato il colpo nei mesi scorsi, preferendo dare importanza ad altre priorità di mercato. Staremo a vedere se, a distanza di tempo, le richieste della Roma e la volontà del calciatore possano porre le premesse per un epilogo a sorpresa. I colpi di scena di questa telenovela sono sempre dietro l’angolo.