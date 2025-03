La Roma spaventa Milano: affare dal profumo di gol

Protagonisti in campo e sul mercato, le mosse di Inter e Roma potrebbero ritornare ad incrociarsi in modo netto e deciso

Benché i gol in casa Roma non stiano mancando, il processo di crescita della squadra passerà anche dagli investimenti che l’area tecnica giallorossa riuscirà a perfezionare dalla cintola in su. Un aspetto, quest’ultimo, strettamente collegato a quelle manovre in uscita che potrebbero regalare spazi di manovra interessanti.

Tra i buoni segnali evidenziati soprattutto nelle ultime settimane, il discorso riguardante l’attaccante per causa di forze maggiori non può passare in secondo piano. Soprattutto se si considera che una delle priorità di Ghisolfi della scorsa finestra invernale di calciomercato è stata proprio quella di provare ad apportare dei correttivi ad un attacco ancora poco fluido in alcuni ingranaggi. La cura Ranieri, però, ha permesso di bypassare anche questo intoppo, rivitalizzando Shomurodov, dando fiducia a Soulé e capitalizzando le super giocate di Dybala oltre che la solidità di Dovbyk. Il riferimento all’attaccante ucraino, in realtà, non ha un carattere estrinseco o esornativo. A prescindere dalla scelta del nuovo allenatore, infatti, l’acquisto di un nuovo attaccante in grado di far salire la squadra rappresentando molto più di una semplice alternativa al bomber ucraino non è un fattore episodico.

La Roma fa sul serio per Krstovic: la posizione di Inter e Milan

Del resto, si inseriscono proprio in questo solco le ultime voci riguardanti le possibile mosse della Roma per Krstovic. Autore di 10 gol in una stagione nella quale sta confermando l’attitudine a vedere la porta e a far male la difesa con una certa continuità, il bomber del Lecce era già finito nel mirino del Milan prima che la Roma cominciasse a sondare il terreno in vista della prossima estate.

A tal proposito, il forcing dei giallorossi è molto più di una semplice manovra di disturbo. Memorizzata la richiesta dei salentini – che partono da una valutazione di 30 milioni per il loro attaccante – la Roma sta continuando a valutare i margini di manovra. A rincarare la dose sull’argomento è stato infatti anche Daniele Longo con un post sul suo profilo X: “Il Milan ha preso informazioni a gennaio, la Roma si è già mossa: può fare il salto in una big”. Quello stesso Milan a cui Krstovic nella sfida del ‘Via Del Mare’ ha inflitto una doppietta che avrebbe potuto decretare la fine della parentesi Conceicao, ma questo è un altro discorso. Tuttavia, in un mosaico ancora tutto da comporre, occhio anche alle mosse dell’Inter. Secondo quanto riferito da L’interista, il club meneghino non ha ancora gettato la spugna nella corsa all’attaccante dei pugliesi, convinto di potersi giocare le sue chances. La sfida, insomma, è più viva che mai.