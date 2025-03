Empoli-Roma, le scelte di Ranieri in vista della trasferta del ‘Castellani’ contro gli uomini di D’Aversa.

Marzo coincide sempre con il periodo più caldo, calcisticamente parlando, della stagione. E’ il momento in cui si osserva la strada fin lì percorsa. E c’è già chi non ha più nulla da chiedere.

La Roma ha invece ancora diverse cose da chiedere all’odierna stagione. Un’annata che pareva sorta sotto una stella funesta a causa di errori macroscopici seguiti da scelte scellerate. Occorreva un uomo saggio al comando e quando finalmente un po’ di lucidità è apparsa sopra il cielo di Trigoria ecco arrivata la scelta giusta: Claudio Ranieri. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana la compagine giallorossa è rifiorita. La classifica non è inguardabile come nei primi mesi e, all’orizzonte, vi è un quarto di finale di Europa League da conquistare.

Empoli-Roma, ritorna Hummels dal 1′

L’Europa può, e deve, aspettare. Prima della gara di ritorno contro l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde vi è da onorare al meglio la sfida contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

In tal senso si attendevano le scelte definitive di Claudio Ranieri e queste sono puntualmente arrivate. In Toscana non vi sarà Paulo Dybala. Il campione argentino non è stato nemmeno convocato per la trasferta empolese. Quasi sempre determinante al numero 21 giallorosso è stato accordato un turno di meritato riposo in vista della sfida decisiva in terra basca. Non sarà della sfida nemmeno il difensore turco, Zeki Çelik, alle prese con un problema muscolare. Un altro prospetto fondamentale per la compagine giallorossa da salvaguardare. Queste le scelte definitive di Ranieri:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Saud, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri.

Gli occhi ad Empoli, la mente a Bilbao. E’ questo il pericolo maggiore che Claudio Ranieri avverte per la sua Roma. A partire dalle ore 18.00 sarà il campo a dare i suoi responsi. Tutti e definitivi.