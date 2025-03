Il ritorno di Souloukou: bonifico Champions e Roma travolta

Il ritorno di Souloukou. Un ex pezzo importante della recente dirigenza della Roma potrebbe pararsi di fronte alla società capitolina. Da spietata concorrente.

C’è adesso una Roma che va. Una squadra che sembra aver imboccato la strada giusta grazie alla sapienza ed alla maestria del suo timoniere Claudio Ranieri. Vi è, però, anche una società che dopo addii in successione appare più lucida e meno schizofrenica.

Una schizofrenia inarrestabile che ha portato alla devastante decisione di allontanare l’allora tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, dopo soltanto quattro giornate di campionato. La storia di quel momento turbolento in casa Roma ci narra di un Amministratore Delegato, Lina Souloukou, artefice di quella decisione che ha poi segnato l’intera stagione della formazione giallorossa. Fino al momento in cui una nota della Roma ha comunicato che: “l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni”. Una decisione quasi obbligata dato il momento critico attraversato dalla società capitolina.

Il ritorno di Souloukou complica i piani della Roma per Davide Frattesi

Il calcio, così come la vita, è una giostra che gira ininterrottamente e che spesso nuovamente ti pone dinanzi volti ben noti.

Era il 23 dicembre 2024 quando il Nottingham Forest ha annunciato che: “Lina Souloukou è la nuova CEO, supervisionerà lo sviluppo strategico del Forest, guidando il progetto a lungo termine del Club per il successo nella Premier League e nelle competizioni europee“. Un ritorno in grande stile nel campionato più prestigioso del mondo. E questo esattamente nella stagione in cui la Premier League ha ritrovato un prestigioso club capace, qualche decennio fa, di vincere due volte consecutive la Coppa dei Campioni. Allora si chiamava ancora così. Nella stagione del pieno rilancio il Nottingham Forest sembra a pochi passi dal glorioso ritorno in Champions League.

Un ritorno che il club inglese vuole onorare al meglio rafforzando la sua rosa. Un obiettivo del Nottingham Forest è quel Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, da tempo nel mirino della Roma. Già a gennaio Florent Ghisolfi ha provato a chiudere la trattativa con la società nerazzurra ma la richiesta di Beppe Marotta, pari a 40 milioni di euro, ha spaventato la Roma. Cifra che, invece, non spaventerebbe il Nottingham Forest pronto ad una grande sessione estiva di calciomercato. La Champions League chiama ed i due volte Campioni d’Europa intendono ritornarci da par loro.