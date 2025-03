Incubo squalifica a vita: verdetto imminente, così cambia tutto

Incubo squalifica a vita a causa di una piaga ricorrente che il calcio di oggi non riesce a scrollarsi di dosso e ad allontanare definitivamente.

Un calendario fittissimo di impegni che si susseguono a ritmo vertiginoso senza ‘regalare’ un attimo di respiro a chi è in campo ed ai sempre più numerosi ‘addetti ai lavori’. La stagione 2024-25 poi avrà una durata esatta di dodici mesi per via del Mondiale per Club FIFA che avrà luogo negli Stati Uniti a partire dalla metà di giugno.

Campionati e coppe nazionali si danno continuamente il cambio con le prestigiose competizioni europee tra risultati attesi e le inevitabili sorprese. Il calcio, però, sembra non riesca mai ad evitare sgradite e sgradevoli sorprese. Quasi non si riesca mai ad estirpare quelle infinite zone d’ombra che troppo spesso vengono illuminate rivelando poi situazioni imbarazzanti che lasciano basiti i sempre più perplessi tifosi.

Incubo squalifica a vita per Lucas Paquetà

Il mondo delle scommesse rappresenta ancora una zona franca per quanto riguarda il mondo del calcio. Hai voglia a spiegare come i calciatori non possano scommettere.

L’ordinamento federale è estremamente chiaro in tal senso. È vietato ai calciatori ed ai tesserati di qualsivoglia natura di effettuare qualsiasi tipo di scommessa per trarne poi profitto. Questo per garantire il regolare svolgimento delle gare e dei campionati. I casi recenti che hanno riguardato Nicolò Fagioli e Sandro Tonali hanno riacceso i riflettori sul problema in Italia. Ora anche la Premier League sta toccando con mano la scottante questione. Il caso specifico lo illustra al meglio il dailymail.co.uk. Protagonista, in negativo, dell’odierna vicenda è Lucas Paquetà, volto noto al calcio italiano per aver militato nelle file del Milan ed ora in forza al West Ham. Per quanto tempo ancora non è dato saperlo poiché sulla testa del campione brasiliano pende il rischio di una squalifica a vita.

E’ infatti accusato dalla Federcalcio Inglese, la FA, di aver volontariamente ricevuto ammonizioni sospette in quattro partite di Premier League, al fine di garantire ai suoi familiari importanti ricavi economici grazie alle scommesse. Leicester City il 12 novembre 2022; Aston Villa il 12 marzo 2023; Leeds United il 21 maggio 2023; e AFC Bournemouth il 12 agosto 2023. Queste le quattro gare sotto la lente d’ingrandimento della FA, come ci ricorda tuttomercatoweb.com. Il West Ham ora teme il peggio per il suo giocatore dal momento che: “che lo standard della prova si basa su un “livello di probabilità preponderante”, come nei casi di diritto civile, in contrapposizione alla più rigorosa soglia “oltre ogni ragionevole dubbio” applicata nei procedimenti penali”.

Il verdetto definitivo per Lucas Paquetà è ormai imminente.