Juventus senza difesa: 50 milioni per lo scippo dell’ex

Juventus senza difesa. Il problema che ha angosciato Thiago Motta durante questa stagione potrebbe riproporsi drammaticamente anche alla prossima.

Il primo incontestabile verdetto dell’odierna stagione della Juventus è che i lavori di ristrutturazione non sono terminati dopo le ultime due sessioni di mercato. A parte qualche casella lasciata scoperta per mancanza di copertura economica vi è anche ‘qualche’ correzione da fare.

Nuovamente tutti i reparti della rosa bianconera saranno attenzionati per modifiche che potrebbero essere, nuovamente, sostanziali. A partire dalla difesa. Il reparto difensivo della Juventus è, al momento, il meno perforato dell’intera Serie A. Numeri che stupiscono se si considerano gli infortuni continui e costanti che hanno ridotto ai minimi termini la retroguardia di Thiago Motta. Basti citare soltanto l’infortuno patito i primi di ottobre in Champions League da Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, il migliore della Serie A, ha lasciato un vuoto enorme creando poi non pochi problemi al tecnico bianconero.

Juventus senza difesa. E ci mancava anche Enzo Maresca

Cristiano Giuntoli intende ridisegnare il pacchetto arretrato della Juventus. Ritorneranno i lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal. La società bianconera ha poi intenzione di riscattare Pierre Kalulu e proverà a trattenere Renato Veiga. E poi c’è l’obiettivo numero uno per la difesa…

Dall’Inghilterra, fonte www.teamtalk.com, arrivano però novità preoccupanti riguardo il principale obiettivo per la difesa scelto da Cristiano Giuntoli. Il Chelsea, guidato dall’ex bianconero Enzo Maresca, ha deciso di puntare forte su Dávid Hancko, classe 1997, difensore del Feyenoord e della nazionale slovacca. Il club londinese ha avviato i contatti con l’entourage del difensore slovacco. In Premier League vi è anche il Tottenham fortemente interessato a Dávid Hancko. Concorrenza difficile da battere per la società bianconera anche perché il Feyenoord non concede sconti ad alcuno. Chi intende strappare il difensore slovacco al club olandese sa bene che l’esborso per il suo cartellino non sarà inferiore ai 50 milioni di euro. Dopo i continui contatti dei mesi scorsi la Juventus, e Cristiano Giuntoli, credevano di aver in pugno Dávid Hancko.

Lo scippo potrebbe invece arrivare da Londra. La firma in calce è quella dell’ex Enzo Maresca. Una doppia beffa.