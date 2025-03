Osimhen alla Juve: addio da 47 milioni e fair play fatale

Addio da 47 milioni e fair play decisivo: si sblocca così il clamoroso scenario di calciomercato per portare Osimhen alla Juventus di Thiago Motta.

In una stagione ricca di sfide e cambiamenti, la Juventus si trova attualmente impegnata nella delicata sfida contro l’Atalanta, che potrebbe influenzare significativamente il suo cammino in campionato, oltre che le rincorse alla massima posizione da parte degli uomini di Gasperini. La squadra di Thiago Motta, dopo una serie di prestazioni altalenanti, cerca stabilità e punti fondamentali per consolidare la propria posizione in classifica.

​Uno dei temi più caldi in casa bianconera riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, dopo un inizio promettente, ha vissuto un periodo di flessione e nelle ultime settimane ha visto il suo impiego ridursi, così alimentando voci su un possibile addio a fine stagione.

Specularmente, sono aumentate anche le voci circa un possibile riscatto di Kolo Muani, alle quali bisogna aggiungere quelle relative alle non poche attenzioni di Giuntoli nei confronti di un calciomercato estivo che, proprio in attacco, potrebbe apportare interessantissime modifiche. Tra i nomi accostati al club torinese spicca quello di Victor Osimhen, ancora di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray. Le recenti prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, con la Juventus che non fa eccezione.

Mateta al posto di Osimhen: il Fair Play fa un assist alla Juventus

Tra i vari club interessati, come noto, si segnalava anche il Manchester United, rispetto al quale, però, non vanno sottovalutate le ultime informazioni riportate da Team Talk. Nello specifico, i Red Devils avrebbero avviato discussioni con il Crystal Palace per l’acquisto dell’attaccante francese Jean-Philippe Mateta. Il club londinese avrebbe fissato un prezzo di circa 40 milioni di sterline, giustificato dai 19 gol in 39 partite.

Il suo contratto con il Crystal Palace scade nel giugno 2026, ma le trattative per un rinnovo sono attualmente in stallo, il che ha spinto il Manchester United a muoversi tempestivamente già in questa fase. L’allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, è alla ricerca di un attaccante esperto per rafforzare il reparto offensivo, considerando le difficoltà di Rasmus Hojlund nel trovare la via del gol in Premier League.

L’acquisto di Mateta, nello specifico, potrebbe rappresentare una soluzione immediata per aumentare la competitività della squadra, oltre che un assist per la stessa Juventus in ottica Osimhen. Come evidenziato esplicitamente da TeamTalk, infatti, un investimento del genere rappresenterebbe una felice soluzione anche sul piano economico alla luce delle attuale questioni di Fair Play Finanziario.

Proprio per le attenzioni da avere sul piano economico, infatti, il Manchester parrebbe poter preferire un colpo del genere, al posto di investimenti ancora più dispendiosi come quelli che porterebbero a nomi come Gyokeres e lo stesso Osimhen. In questo modo, a Torino si troverebbero con una nobile avversaria in meno da depennare dalla lista delle potenziali candidate al mettere ufficialmente sotto contratto il nigeriano a partire dalla prossima stagione.