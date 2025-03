Ranieri ‘glissa’ su Hummels e avvisa Pellegrini: “È rimasto indietro, ecco perché”

Empoli-Roma, le parole di Ranieri dopo la vittoria targata Soulé. C’è il messaggio a Pellegrini e a Hummels.

Diversi i punti toccati da Claudio Ranieri ai microfoni Dazn dopo la vittoria di Empoli, targata dal goal lampo e decisivo di Mattias Soulé. Queste le dichiarazioni del mister della Roma, che ha parlato anche della prestazione e il rendimento di Pellegrini.

“Shomurodov era molto dispiaciuto, io gli ho detto che la cosa importante è essere al posto giusto e al momento giusto. Gli ho detto che ho una certa età e non possono farmi certi scherzi, facendomi attendere fino all’ultimo. La squadra ha giocato con umiltà ed era la cosa più importante. In queste gare devi assestarti sullo stato mentale avversario e mi è piaciuto che abbiamo voluto giocare la partita con tutta la nostra volontà e determinazione“.

“Lavoriamo molto in allenamento, chi è più vicino al possesso avversario deve mettere ansia al portatore di palla. Sono contento, ma mancano ancora tanti piccoli particolari, che sono le cose più difficili da mettere a punto. Oggi Pellegrini benissimo, ha giocato di qualità e quantità. Non gli si può dure nulla: dovevo cercare cosa non andasse in lui e gli ho detto che non è cambiato lui, ma gli arbitri“.

“Lui è rimasto indietro in questo e quando gli fanno fallo, gli arbitri ormai non fischiano più, mentre lui si ferma. Io gli ho detto di non fermarsi mai. Non bisogna insegnarli nulla, ma solo cancellare tutte quelle note che aveva in precedenza e mettersi in relazione agli arbitri, questa è la cosa più importante“.

Dal ritorno con l’Athletic al ‘messaggio’ su Hummels: “Lo sanno tutti”

“Hummels può fare quello che vuole: sta conoscendo la città, sta bene. Poi sta a me metterlo, come non metterlo: se faccio delle decisioni, è perché penso che sia meglio per quell’avversario. Non ho remore con nessuno, l’ho dimostrato oggi e l’avevo fatto col Napoli, col Parma o il Venezia. I ragazzi sanno che se si allenano bene, seguono ciò che voglio e imi convincono hanno la possibilità di giocare come gli altri“.

Sulla gara con l’Athletic: “Sarà dura, non sarà facile. Andiamo con la nostra determinazione, se saranno più bravi di noi gli stringeremo la mano. Ma prima dovranno dimostrarcelo di essere più bravi“. Proprio su Hummels, non sfuggano le dichiarazioni dello stesso difensore, arrivate a Dazn pochi minuti dopo il fischio finale e precedute da quelle di Mattias Soulé.

Così l’argentino sul goal e sul record superato di Francesco Totti: “Avevo detto ai miei compagni che non mi era mai successo di segnare così presto. Non mi aspettavo fosse così presto, pensavo fosse passato più tempo. Totti è un grande, sono contento che il goal sia servito per vincere. Dobbiamo fare passo dopo passo e affrontare ogni gara come se il livello di difficoltà fosse sempre lo stesso“.

Hummels, invece: “Grande atmosfera oggi, sembrava di giocare in casa. Sono cambiate tante cose rispetto a qualche mese fa e c’è una grande unità di intenti nella squadra e con i tifosi. C’è anche il supporto anche da parte dei compagni verso chi ha avuto maggiori momenti di difficoltà. Mi piace visitare la città e lavorare sul campo. Lo so che stiamo scherzando, ero ironico, lo sapete“.