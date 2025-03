Ultimatum ad Ancelotti: riunione d’emergenza e addio

Ultimatum ad Ancelotti e avviso indiretto anche alla stessa Roma: riunione d’emergenza per pianificare l’addio. Le ultime.

​La Roma sta vivendo un periodo di rinascita sotto la guida esperta di Claudio Ranieri. Dopo un avvio di stagione travagliato, segnato dall’alternanza di tre allenatori, la squadra giallorossa ha ritrovato stabilità e risultati positivi.​ Giovedì scorso, Dybala e colleghi hanno ottenuto una vittoria cruciale contro l’Athletic Bilbao nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Il match, come noto, si è concluso con un 2-1 in favore dei capitolini, che ha chiosato in modo felice il primo dei due tempi che sentenzierà giovedì prossimo la squadra approdante ai quarti di finale. Nel frattempo, continua anche la corsa in campionato, che sta per ora vedendo i giallorossi quasi clamorosamente rilanciati per delle posizioni europee che, fino a qualche tempo fa, parevano essere unicamente un miraggio.

L’approccio saggio e pragmatico di mister Ranieri sta permettendo di mantenere fissa l’attenzione unicamente sul presente, sebbene in quel di Trigoria siano diverse le questioni da passare al varco di Ghisolfi e colleghi. Tra queste, anche il futuro della panchina romanista è oggetto di discussione. Il contratto di Ranieri scade a giugno e, nonostante i risultati positivi, la sua posizione dirigenziale pare destinata ad essere confermata, smontando ogni ipotesi e volontà dei Friedkin di confermarlo anche per la prossima stagione.

Ancelotti e l’addio al Real Madrid: nasce anche il caso Arda Guler

La dirigenza, da non poco tempo, sta valutando diverse opzioni per la prossima stagione, considerando l’ingaggio di un allenatore di caratura internazionale e, in generale, nomi che possano essere considerati coerenti con la continuità progettuale da parte dello stesso Ranieri.​ In questo contesto, è emerso il nome di Carlo Ancelotti come possibile successore di Ranieri.

Attualmente alla guida del Real Madrid, Ancelotti ha già lasciato intendere di voler rispettare il suo contratto con i Blancos, che scade nel 2027 e rispetto al quale ha commentato di recente: “Sto bene qui e lavoro per restare il più a lungo possibile. Ho ancora un contratto di due anni, ma i contratti possono essere interrotti o prolungati“. ​

A questa già intricata situazione, ora, va aggiunto anche quanto riferito da Defensa Central, sulle cui colonne si legge delle possibili ingerenze di Ancelotti sul futuro di un campioncino proprio del Real Madrid, quale Arda Guler. Quest’ultimo, infatti, ha espresso insoddisfazione per il suo attuale ruolo nella squadra, desiderando maggiore protagonismo. Nonostante l’interesse di club come Eintracht Francoforte e Liverpool, Guler ha comunicato al suo agente la volontà di rimanere al Real Madrid, a condizione che l’allenatore Carlo Ancelotti non sia alla guida nella prossima stagione.

In caso contrario, potrebbe considerare l’idea di lasciare il club. Ancelotti ha riconosciuto la necessità di pazienza per i giovani giocatori, sottolineando che l’integrazione nella prima squadra richiede tempo, come già avvenuto con Rodrygo, Vinicius e Valverde. Ha inoltre invitato chiunque abbia dubbi a discuterne direttamente con lui. La dirigenza del Real Madrid, dal proprio canto, ha recentemente incontrato gli agenti di Guler per discutere del suo futuro, consapevole dell’interesse di vari club europei.

Tuttavia, le medesime penne spagnole sottolineano altresì che la decisione sulla permanenza di Ancelotti non sarà influenzata dalla posizione di Guler, poiché il tecnico è considerato una leggenda del club e la sua continuità dipenderà dai risultati ottenuti nella stagione in corso.