Voti Empoli-Roma 0-1, Soulé disegna calcio: una sola nota stonata

Voti Empoli-Roma, Soulè lampo e genio: una nuova vittoria per la squadra di Ranieri. C’è anche una nota stonata.

La partita tra Empoli e Roma, valida per la ventottesima giornata di Serie A, si è appena conclusa allo stadio Carlo Castellani. Al termine del primo tempo, la Roma è passata in vantaggio per 1-0 grazie a un gol lampo di Matias Soulé, arrivato dopo solamente 22 secondi dall’inizio della gara.

​L’errore di Colombo ha permesso a Shomurodov di recuperare palla e servire Salah-Eddine sulla sinistra, il cui cross è stato raccolto dall’esterno argentino, che ha battuto Silvestri con un tiro potente e preciso. Immediato, dunque, l’impatto dell’ex Frosinone su questa partita, dopo aver segnato a Parma ed essersi distinto nelle ultime settimane per una salita in cattedra caratteriale e qualitativa più che evidente.

L’Empoli, dal proprio canto, ha cercato di reagire al settimo minuto, con De Sciglio ha tentato una conclusione dal limite dell’area, ma Svilar si è opposto con una parata concreta e non banale. ​Questo e di fatto null’altro per la squadra di D’Aversa nella prima frazione di gioco, conclusa dalla Roma con il neo di non aver al meglio capitalizzato le occasioni capitate su testa e piedi di Pellegrini e colleghi.

Voti Empoli-Roma, Dovbyk non entra benissimo: Hummels e Soulé giganteggianto

La Roma ha sfiorato il raddoppio, infatti, in diverse occasioni: al 22′, Pellegrini ha calciato di poco a lato su assist di Shomurodov; al 37′, lo stesso Shomurodov ha colpito la traversa con un tiro propiziato dal gran controllo e assist del numero 7. Anche il palo di Koné poco prima del quarantesimo minuto si aggiunge al novero di occasioni dei primi 45′.

Nella ripresa del match, la squadra toscana ha effettuato due sostituzioni all’inizio del secondo tempo: sono entrati Sambia e Kouamé al posto di De Sciglio e Colombo. Tra le occasioni più importanti del secondo terzo di gara, quella verificatasi intorno al sessantesimo, quando la Roma ha sfiorato il raddoppio con un colpo di testa di Pellegrini su cross di Saud.

Decisivo l’intervento di, Silvestri, che si è disteso e ha deviato in angolo. Da segnalare anche la progressione di Koné e il tentativo di pallonetto di Dovbyk poco prima del recupero, scagliatosi sulla deviazione del portiere avversario. ​Negli ultimi venti minuti, in generale, la squadra toscana ha intensificato gli sforzi per cercare il pareggio, ma la difesa giallorossa ha mantenuto alta la concentrazione, respingendo con efficacia le offensive avversarie.

La Roma, dal canto suo, ha gestito il possesso palla, cercando di rallentare il ritmo del gioco e di mantenere il controllo della partita, che avrebbe certamente potuto avere un risultato molto più rotondo già nella prima metà. Nonostante l’impegno dell’Empoli, il risultato non è cambiato, e la Roma ha portato a casa una preziosa vittoria per 1-0, esattamente pochi secondi dopo il grande spavento sul colpo di testa di Konaté, di fatto unica vera e grande occasione per gli ospiti. A giganteggiare, oltre a Soulé, anche Koné e Hummels.

Svilar 6.5; Nelsson 6.5, Hummels 7, N’Dicka 6.5; Saud 6 (63′ Rensch 6.5 ), Paredes 7 (63 Cristante 6 ), Koné 7, Salah-Eddine 6 (63 Angelino ); Soulé 7.5(80′ Baldanzi 6.5 ), Pellegrini 6.5; Shomurodov 6 (71′ Dovbyk 5.5 )