Conte al posto di Gasperini: verdetto Roma, ecco le cifre

Ecco le ultime in merito al valzer di panchine che si promette di riscrivere dal profondo i rapporti di forza della massima lega italiana

Ad una decina di giornate dalla conclusione del campionato, la massima lega si prepara a vivere alcune delle settimane più frenetiche e emozionanti del suo recente passato, durante cui raramente ci si era ritrovati con una tale incertezza in termini di possibili vincitori del titolo finale.

L’Atalanta di mister Gasperini, il Napoli di Antonio Conte e Inter di Simone Inzaghi sono racchiuse in soli tre punti, con i nerazzurri a condurre a quota 61 e, ora più che mai, ogni partita, ogni punto, ogni episodio e ogni rincorsa dietro al pallone potrebbero definire l’esito dell’affascinante annata in corso. Una stagione in cui vi sono state diverse sorprese e altrettanti ribaltamenti di fronte, nella gran parte causati dalle poderose rivoluzioni estive compiute dalla gran parte delle big.

Basti pensare alla debacle della Roma di De Rossi e Juric o del Milan di Fonseca e Conceicao, come alla controversa e altalenante stagione di Thiago Motta e la sorprendente efficacia della Lazio di Baroni. Insomma… il nuovo assetto della Serie A sembrava essersi palesato, tuttavia pare che il calciomercato estivo ci riserverà un’altra poderosa pioggia di novità in grado di rovesciare nuovamente i precari equilibri della massima lega italiana.

Secondo le ultime novità emerse, difatti, la sensazione è che un cospicuo numero di big italiane parteciperà ad un clamoroso valzer di panchine, con svariati protagonisti provenienti dalla stessa Serie A e sorprendenti cambi di casacca.

Gasperini o Conte? La tifoseria sceglie l’erede di Ranieri

Per rendersi conto del terremoto che nel corso dei prossimi mesi colpirà la penisola, basterebbe osservare coloro i quali in questo momento sono in corsa per la conquista dello scudetto… Difatti, seppur per motivi diversi, non vi sono certezze in merito alla permanenza di Inzaghi, Gasperini e Conte sulle proprie rispettive panchine.

Nel caso del tecnico piacentino attualmente alla guida dei nerazzurri, difatti, prosegue il percorso sul filo del rasoio, dove da una parte vi sarebbe persino la possibilità di un clamoroso triplete, mentre dall’altra aleggia la paura di concludere l’anno senza neanche un trofeo portato a casa.

Per Antonio Conte, invece, iniziano a divenire insormontabili i muri generatosi nei confronti di una società che alla cessione di Kvara ha risposto con l’approdo di Okafor. Il caso di Gasperini è poi il più plateale dei tre, avendo egli dichiarato apertamente la sua volontà di mettere in discussione il proprio avvenire. Alla luce di ciò, iniziano ad emergere una serie di ipotesi piuttosto plausibili, come quelle relative al prossimo allenatore dell’AS Roma.

Nel corso degli ultimi mesi, sotto la sapiente guida di Sir Claudio, i giallorossi hanno infatti dimostrato le potenzialità di una rosa indubbiamente intrigante (basti pensare che il sostituto di Dybala attualmente risponde al nome di un certo Matias Soulé, il quale nelle ultime settimane si è più volte conquistato il centro del palco) che, insieme alla volontà della società di investire nuovamente sul mercato, potrebbe spingere uno tra Conte e Gasperini a sposare la causa capitolina.

Per scoprire gli umori della piazza giallorossa in tal senso abbiamo proposto un sondaggio sul nostro canale Telegram, dove la concretezza di Antonio Conte ha dilagato rispetto alla raffinatezza offensiva di Gasp (76% per il tecnico salentino contro il 24% del mister della Dea).