Dalla Roma al Barcellona senza clausola: hanno già chiuso

Dalla Roma al Barcellona senza clausola: via libera per il colpo catalano. Flick ha dato il via libera. Ecco cosa sta succedendo

Durante il mercato di gennaio è stato senza dubbio uno dei nomi maggiormente accostati alla Roma. Ghisolfi ce lo aveva nel taccuino dei possibili innesti ma alla fine non è arrivato.

E adesso, secondo quanto riportato da El Nacional in Spagna, i catalani avrebbero deciso di affondare il colpo in maniera immediata. Non pagando la clausola rescissoria che potrebbe far prendere il giocatore velocemente e senza passare da nessuna trattativa, ma mettendo sul piatto un’offerta importante e che spingerebbe Deco, direttore sportivo dei blaugrana, ad essere convinto e ottimista che tutto questo possa andare in porto.

Dalla Roma al Barcellona: Ratiu per 15 milioni

Parliamo in questo caso del terzino destro Andrei Ratiu, 26 anni, del Rayo Vallecano. Sta disputando una grande stagione e non solo era entrato nel mirino dei giallorossi, ma in Italia a dire il vero si era parlato anche del Napoli di Antonio Conte. Niente da fare, a quanto pare, il Barcellona (anche loro lo avevano messo nel mirino da un po’ di tempo), avrebbe deciso di affondare il colpo avviando una trattativa con il club proprietario del cartellino e puntando decisamente ad uno sconto importante.

Ratiu, contratto in scadenza nel 2028, ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Ma il Barcellona come spiegato prima è convinto di poter chiudere sulla base di 15 milioni di euro. Un forte sconto e una cifra che forse potrebbe diventare un po’ più grossa inserendo alcuni bonus, ma rimanendo comunque lontani da quelli che sono i soldi che qualsiasi club dovrebbe versare nelle casse del club spagnolo per prenderlo senza nemmeno sedersi a tavolino. Insomma, niente Roma per Ratiu. Difficile che il Barcellona non arrivi a dama nelle prossime settimane.