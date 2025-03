Il Chelsea lo paga subito: 24 milioni alla Roma

Il Chelsea pronto a sborsare circa 24 milioni di euro per accaparrarsi il giovane calciatore: la Roma di Ghisolfi e Ranieri può sorridere visto l’esborso economico

I Blues sono sicuri di poter arrivare in fondo alla trattativa e di accontentare il proprio tecnico Maresca, che sta facendo piuttosto bene al suo primo anno sulla panchina londinese. Un colpo oneroso ma di grande prospettiva e a Trigoria sono spettatori interessati.

C’è un intreccio di mercato che riguarda il Chelsea e la Roma, con la sponda del Sunderland. Un discorso un pizzico complicato che cerchiamo subito di chiarire con ordine. Tutti sappiamo che Florent Ghisolfi ha ceduto nel mercato di gennaio il suo pallino Le Fee al club del Regno Unito, con un prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro (bonus compresi). Ora per far sì che il prestito diventi obbligo, il Sunderland deve essere promosso in Premier League, visto che attualmente milita nella Championship (Serie B inglese).

La speranza a Trigoria è che i play-off (per cui i Black Cats dovrebbero qualificarsi agevolmente) possano andare bene, consentendo allo storico club inglese di tornare in prima divisione. Tra le fila del Sunderland ci sono diversi giocatori interessanti e proprio a centrocampo uno dei più gettonati è Jobe Bellingham, un classe 2005 dal grandissimo avvenire. Si è proprio il fratello di Jude, fenomeno del Real Madrid e della nazionale inglese. Il 19enne ha fatto la stessa trafila del fratello, partendo dal Birmingham a livello professionistico, salvo poi passare allo Stadium of Light nel 2023.

Il fratello di Bellingham può arrivare al Chelsea: la Roma può essere contenta

Bellingham Junior sta facendo benissimo anche in questa stagione e l’attenzione dei principali club britannici si è diretta verso di lui. Secondo quanto riportato dai giornali inglesi, sulle sue tracce ci sarebbero anche Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund (che cerca lo stesso colpo riuscito col fratello). Al momento però, secondo quanto riferito dal Sun, davanti a tutti c’è il Chelsea di Enzo Maresca.

Qualora i Blues dovessero mettere sul piatto una cifra di circa 20 milioni di sterline (qualcosa come 24 milioni di euro), il Sunderland potrebbe lasciare andare Jobe, con buona pace dei tifosi. Quei soldi potrebbero però essere utilizzati proprio per riscattare Le Fee, che gioca tra l’altro sempre a centrocampo, pur con caratteristiche diverse. Chissà che anche senza la promozione in Premier non si possa discutere lo stesso un riscatto, magari con qualche milione in meno per il cartellino.