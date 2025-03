Infortunio grave e 2 mesi di stop: torna dopo Inter-Roma

Infortunio grave e due mesi di stop: il giocatore torna sicuramente dopo Inter-Roma e salterà il big match. Oggi l’ufficialità della diagnosi

Un infortunio che mette fuori un big quasi per tutta la durata della stagione e, di conseguenza, dovrebbe pure saltare anche la partita contro la Roma.

Le sensazioni sono state negative fin dal momento in cui è uscito dal campo e oggi, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, quelle sensazioni si “tramuteranno in diagnosi e prognosi”, con i “cattivi pensieri” che non hanno abbandonato la società che ha tesserato il calciatore. Parliamo in questo caso di un elemento che entra sempre nelle rotazioni: Zielinski dell’Inter, che i nerazzurri come sappiamo hanno preso la scorsa estate a parametro zero dal Napoli, contro il Monza è entrato in campo nel secondo tempo e dopo pochi minuti ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un problema al polpaccio. Oggi verrà sottoposto agli esami.

Infortunio Zielinski: rientra tra due mesi

“Una lesione è pressoché sicura e lo stop sarà lungo. Diciamo tra un mese e mezzo e due mesi. La speranza, ad Appiano, è realisticamente quella di poter riavere Zielinski a disposizione per l’inizio di maggio, ovvero per l’ultima fetta di stagione. Anche se il Mondiale per club che scatterà a metà giugno negli Stati Uniti allungherà la vita a tutti, Piotr compreso logicamente” si legge sul giornale. E quindi Roma a forte rischio.

La partita contro i giallorossi infatti è in programma alla fine del prossimo mese di aprile, quindi è quasi impossibile per il centrocampista polacco riuscire a recuperare per il big match di quella giornata. Insomma, per Inzaghi non è il miglior modo per affrontare la parte calda della stagione, quella decisiva, dove la sua squadra si gioca i trofei. Un centrocampista in meno, così importante, è una perdita grave.