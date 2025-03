Ingaggio faraonico: i Friedkin l’hanno convinto a firmare

La ricerca di un degno erede di Claudio Ranieri prosegue senza soluzione di continuità e, di recente, sono emerse novità potenzialmente decisive

La stagione della Roma è senza dubbio alcuno uno dei fenomeni di bipolarità calcistica più affascinanti del recente passato della massima lega italiana, dove, se dovessimo contare soltanto i risultati collezionati nel corso del 2025, i giallorossi sarebbero in piena corsa per la conquista del titolo finale.

Le macroscopiche differenze che intercorrono tra la prima metà della stagione e la seconda, sono ascrivibili interamente alla rivoluzione compiuta da Sir Claudio Ranieri, il quale ha letteralmente rivitalizzato una formazione che, come accennato in precedenza, è attualmente tra le più temibili dell’intero campionato.

La rosa che ai tempi di Juric ricevette una poderosa quantità di aspre critiche ha infatti esplicitato gran parte del proprio potenziale (basti pensare alla definitiva esplosione di Alexis Saelemaekers o alla dolce rinascita di Matias Soulé, attualmente capace di travestirsi senza alcuna vergogna da leader tecnico dei giallorossi), rendendo evidente l’importanza di scegliere con cura e attenzione l’erede di Ranieri per il prossimo anno.

Le ipotesi sono varie e intriganti e vanno dal raffinato calcio offensivo di mister Gasperini o di Roberto De Zerbi, passando dalla concretezza di Antonio Conte, fino all’esperienza senza confini di Carletto Ancelotti. In tal senso sono recentemente emersi degli indizi piuttosto rilevanti proprio in merito alle intenzioni del gruppo Friedkin e degli investimenti in atto.

I Friekin non badano a spese per il nuovo allenatore: Moyes ricoperto d’oro

Che i proprietari statunitensi dell’As Roma non avessero particolari problemi in termini di capitale a disposizione era parso piuttosto chiaro già da alcuni investimenti compiuti a favore dei giallorossi (l’ultimo mercato estivo lo dimostra con evidenza), ma le cifre dell’ingaggio messo a riservato al nuovo allenatore dell’Everton David Moyes – il quale, proprio come Ranieri con i capitolini, sta facendo risalire un Everton che fino ad una manciata di settimane fa militava pericolosamente in zona retrocessione – fanno intendere che gli imprenditori statunitensi non si dovrebbero fare particolari problemi ad assicurarsi un allenatore di primo livello anche per la Roma.

Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, Moyes è attualmente il secondo allenatore più pagato dell’intera Premier League subito dietro all’intoccabile Pep Guardiola, con uno stipendio che si attesta intorno alle 12,5 milioni di sterline a stagione.