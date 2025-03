La Juventus lo soffia al Milan: colpaccio da 30 milioni

La clamorosa debacle rimediata contro l’Atalanta non spegne le voci di mercato in casa Juventus. Ecco l’ultima indiscrezione

Molle, inerme e incapace di reagire al primo schiaffo rappresentato dalla rete di Retegui. La figuraccia casalinga rimediata dalla Juventus contro l’Atalanta non solo allontana definitivamente le residue speranze di gloria da parte degli uomini di Thiago Motta, ma molto probabilmente contribuirà a scrivere la parola fine del rapporto tra il tecnico italiano brasiliano e la ‘Vecchia Signora’. Ormai, sembra essere solo questione di tempo: settimane o giorni, chissà.

Il prossimo impegno contro la Fiorentina ha tutta l’aria di configurarsi come un autentico spartiacque. In caso di sconfitta, un nuovo ribaltone in panchina sarebbe inevitabile. Il quarto posto, obiettivo minimo stagionale che garantirà l’accesso in Champions League, è ormai diventato l’unico appiglio di una stagione che vede Vlahovic e compagni già fuori da tutto. Con la possibilità – neanche troppo velata – di veder ridimensionate in maniera importante spiragli di crescita e mosse future. E così, qualora i bianconeri non dovessero strappare il pass Champions, Giuntoli si ritroverebbe costretto a finanziare il mercato con entrata con diverse cessioni pesanti.

Calciomercato Juventus, Kerkez per il dopo Cambiaso: concorrenza e prezzo fissato

Al di là delle smentite di rito, un nome che resta comunque spendibile alle voce uscite resta ad esempio quello di Andrea Cambiaso. L’assalto del City – che ha cominciato a sondare il terreno già nel mercato di gennaio – è stata soltanto rimandato. Qualora dovessero arrivare una cifra sui 60 milioni di euro, infatti, la Juventus non potrebbe non prenderla in considerazione.

Ecco perché l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca del possibile erede dell’ex esterno del Bologna. Come evidenziato da Sky.ch, tra i profili che più stuzzicano le fantasie di Giuntoli ci sarebbe quel Milos Kerkez accostato in tempi e in modi diversi anche al Milan. Autore di una stagione importante con la maglia del Bournemouth, caratterizzata da due reti e cinque assist, l’ungherese ha già da tempo calamitato le attenzioni degli addetti ai lavori di diversi club, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Sulle tracce di Kerkez, infatti, c’è anche il Liverpool che potrebbe far leva sugli ottimi rapporti con l’entourage del calciatore per imprimere la sterzata decisiva ad una trattativa che si preannuncia comunque piuttosto complicata. Dal canto suo, alla luce degli ottimi spunti messi in mostra dal classe ‘2003, il Bournemouth conta di intascare circa 30 milioni di euro dalla sua cessione. Juventus e Milan avvisate.