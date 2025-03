Motta esonerato, torna il grande ex: accordo chiuso nella notte

Motta esonerato: la disfatta interna contro l’Atalanta mette a serio rischio il posto del tecnico della Juventus. Giuntoli ha avviato i contatti

Una notte nefasta per la Juventus, per il suo allenatore e per i propri tifosi. La sconfitta interna contro l’Atalanta, la più pesante allo Stadium, ha decisamente messo in discussione il profilo di Thiago Motta. Una mese nerissimo, dall’inizio di febbraio a ieri per l’allenatore, che è stato eliminato dalla Champions League, che ha perso contro l’Empoli in Coppa Italia e che, inoltre, stasera rischia di perdere anche in maniera momentanea il quarto posto.

Quella che è appena trascorsa, secondo le informazioni che sono state riportate da tuttojuve.com, è stata una notte di profonde riflessioni dentro i bianconeri. Profondissime riflessioni che potrebbero anche portare ad un ribaltone immediato in panchina. Ma cosa sta succedendo? E Giuntoli a chi avrebbe contattato?

Motta esonerato: contatti con Tudor

“La prestazione scioccante della squadra bianconera, letteralmente crollata dopo il rigore trasformato da Retegui, ha acuito le perplessità sulla guida tecnica che non sembra più avere il pieno controllo del gruppo” si legge sul sito citati prima. E il timore evidente è che la squadra non risponda più a quelli che sono gli input del tecnico.

Ed è per questo motivo che Giuntoli avrebbe preallertato Igor Tudor, che alla fine della scorsa stagione ha lasciato la Lazio, che conosce l’ambiente bianconero e che quindi sa benissimo come significhi Juventus, e che quindi potrebbe prendere il posto di Motta nel corso delle prossime ore. Una situazione che non era sicuramente immaginabile nei mesi scorsi, ma gli ultimi risultati hanno di fatto azzerato le possibilità della Juventus di vincere un titolo in stagione. Ma oltre questo, che al primo anno del nuovo corso (forse) ci sarebbe potuto stare, quello che preoccupa è la tenuta mentale della squadra e l’atteggiamento in campo che non è proprio quella di una formazione che deve conquistare la fiducia dei propri tifosi. In poche parole, un atteggiamento che non è proprio da Juve.