Nuova firma e doppio ribaltone Milan-Roma: colpo bloccato

Nuova firma e doppio ribaltone Milan-Roma: il colpo è stato già bloccato. Le ultime di calciomercato.

​La Roma sta attraversando un periodo a dir poco nobile, culminato nella recente vittoria per 0-1 contro l’Empoli, che rappresenta il quinto successo consecutivo in Serie A. Questo risultato ha permesso ai giallorossi di salire al settimo posto in classifica, a soli quattro punti dalle posizioni europee. La squadra, ora imbattuta da dodici giornate, non viveva una striscia positiva così lunga dal 2017.

L’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina romanista ha portato una ventata di freschezza e determinazione. Sotto la sua guida, la Roma ha mostrato solidità difensiva e incisività in attacco, elementi che hanno contribuito alla scalata in classifica, unitamente ad una profonda e accurata gestione della rosa. La scelta di Ranieri di effettuare rotazioni nella formazione titolare, lasciando inizialmente fuori giocatori chiave in vista dell’imminente sfida europea contro l’Athletic Club, ha dimostrato la profondità e la qualità di una squadra cresciuta anche sotto questo aspetto.

L’attenzione ora si sposta sul ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Club, ma in una parentesi così delicata e certamente destinata a dover conservare e preservare le attenzioni sul presente, non devono sfuggire i recenti aggiornamenti di calciomercato coinvolgenti anche il Milan, tra le squadre con le quali i giallorossi si stanno contendendo un piazzamento continentale.

Calciomercato Roma, intreccio con Milan e Premier League per Abraham

Nello specifico, emergono notizie significative riguardanti Tammy Abraham. Attualmente in prestito al Milan, l’attaccante inglese non ha pienamente convinto la dirigenza rossonera, totalizzando otto gol e quattro assist in 35 presenze stagionali. Di conseguenza, il Milan è sembrato negli ultimi giorni orientato a non esercitare l’opzione per l’acquisto definitivo, il che potrebbe riportare Abraham alla Roma al termine della stagione.

L’interesse per l’ex Chelsea non manca oltremanica, come noto, ma, come riferito da Fabrizio Romano a Caughtoffide, non vanno esclusi eventuali cambiamenti di rotta tra le fila rossonere. In vista dei grandi cambiamenti dirigenziali previsti a Via Aldo Rossi, infatti, anche la situazione Abraham potrebbe andare incontro a delle novità. Secondo l’esperto di mercato, infatti: “Dipende tutto dal Milan: devono decidere se vogliono trattenerlo o rimandarlo alla Roma. La decisione sarà presa dal nuovo direttore sportivo, che si stanno apprestando ad ingaggiare“.

Intanto, sulle tracce di Abraham si starebbe muovendo anche il Nottingham Forest. Il club inglese, secondo quanto riferisce Talk Forest TV, avrebbe accettato un’offerta per lasciar partire il proprio attaccante, Ramon Sosa. La trattativa, per ora, è però in una fase di stallo: intanto, tra le fila dirigenziali avrebbero già iniziato a tutelarsi, avviando i discorsi per un eventuale affondo per Abraham.