Roma in ansia per Dybala: cosa sta succedendo

Paulo Dybala tiene in ansia la Roma in vista della partita più importante della stagione, giovedì contro l’Athletic Bilbao. Il calciatore argentino non si è allenato con il resto dei compagni

Le condizioni della Joya saranno valutate giorno per giorno e anche se non c’è stata nessuna risonanza magnetica in mattinata, il ragazzo non è ancora al top della condizione e non può spingere in allenamento con il resto dei compagni. Vedremo se da domani andrà al meglio, ma non è al 100%.

La Roma dopo la vittoria importante di Empoli sta iniziando a preparare quello che sarà il match più importante della stagione, almeno fino a questo momento. Giovedì, contro l’Athletic Bilbao, ci si gioca l’accesso ai quarti di finale di Europa League, in un clima di grande tensione e attesa. Sia i baschi, che potranno contare sull’apporto del San Mames, sia i giallorossi, non stanno arrivando all’appuntamento nel migliore dei modi, almeno per quanto concerne la condizione fisica dei propri giocatori. In casa di Ernesto Valverde non arrivano buone notizie per quanto concerne Vivian, che non è ancora disponibile dopo il problema muscolare accusato all’Olimpico. Stesso discorso per Sancet, convocato per l’andata ma nemmeno in panchina contro il Maiorca, ieri pomeriggio.

Ricordando che mancherà anche per squalifica Yeray Álvarez, di certo il tecnico spagnolo dovrà fare di necessità virtù, per presentare comunque una squadra al massimo delle proprie possibilità. Dal canto suo anche Ranieri non può stare troppo sereno, visto che nonostante il turn over operato al Castellani, c’è gente che non riuscirà ad essere presente alla “Catedral“.

Celik ha riportato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Per il terzino turco si tratta di almeno 15 giorni di stop e un suo eventuale ritorno avverrà direttamente dopo la sosta per le nazionali. Ma a preoccupare Ranieri in particolar modo è la condizione di Paulo Dybala. L’argentino, dopo un primo tempo di grande spessore fisico contro l’Athletic ha sentito un piccolo fastidio muscolare e nella ripresa il tecnico ha preferito sostituirlo, dopo un evidente calo di rendimento.

A Empoli non figurava nemmeno nella lista dei convocati, mentre oggi, alla ripresa degli allenamenti, ha lavorato a parte, senza unirsi al gruppo. Nonostante qualche voce diffusasi in mattinata, la Joya non ha effettuato alcuna risonanza magnetica, ma di certo non è ancora al top della condizione. Un piccolo fastidio, al di là delle rassicurazioni che arrivano da Trigoria, lo sente ancora e questo non gli permette di forzare in allenamento. Per una gara importantissima come quella del San Mames alla fine stringerà i denti ma non potrà essere nella versione deluxe in cui aveva abituato tutti nelle ultime settimane.