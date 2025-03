Tegola Roma prima di Bilbao, UFFICIALE: lesione muscolare

Tegola Roma prima di Bilbao: ufficiale la lesione muscolare per il giocatore che evidentemente non ci sarà per il match di giovedì prossimo

Non ha giocato a Empoli e dopo la diagnosi ufficiale arrivata proprio in questi minuti non giocherà nemmeno contro l’Athletic Bilbao, nella gara in programma giovedì prossimo in Spagna e che mette in palio un posto nei quarti di finale di Europa League.

Era uno dei migliori in questo momento, Ranieri era riuscito anche a risollevare Celik, un uomo che per molto tempo ha reso al di sotto delle aspettative ma che nell’ultimo periodo aveva alzato incredibilmente il livello delle sue prestazioni. La diagnosi ufficiale, come detto, arriva dalla Roma. E andiamo a vedere qual è.

Infortunio Celik, diagnosi ufficiale

Il difensore turco ha riportato la lesione del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Una lesione di primo grado per la quale la Roma non fa nessuna previsione sul recupero, quindi si valuterà giorno dopo giorno. Una tegola per Ranieri, che aveva deciso di puntare forte sul giocatore che stava offrendo ampie garanzie nel corso di queste ultime settimane. Una situazione quindi che priva l’allenatore della Roma di uno dei migliori in questa fase. Peccato.