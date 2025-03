Calciomercato Roma, clausola a sorpresa per l’addio e firma UFFICIALE già annunciata. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma continua a macinare risultati e a sognare in grande. Il successo per 0-1 sul campo dell’Empoli ha allungato a cinque la striscia di vittorie consecutive in Serie A e portato a dodici i risultati utili di fila, un rendimento che non si vedeva dal 2017. La squadra giallorossa si è così portata al settimo posto, a quattro lunghezze dalla zona europea.

Decisivo l’impatto di Claudio Ranieri, tornato sulla panchina romanista a novembre per risollevare un gruppo in difficoltà. Da allora, la Roma ha raccolto 30 punti, un bottino inferiore solo a quelli di Napoli e Inter nello stesso arco di tempo. La gestione esperta del tecnico testaccino ha restituito compattezza e identità a una squadra che sembrava smarrita.

Ma mentre il campo regala soddisfazioni, la dirigenza lavora già al futuro. Ranieri, il cui contratto scade a giugno, avrà un ruolo chiave nella scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Nel frattempo, il club è attivo anche sul fronte mercato, tra rinnovi, e valutazioni sulle cessioni possibili e i nuovi innesti.

Calciomercato Roma, firma e clausola UFFICIALE per Paredes: c’è ancora il Boca Juniors

Dopo il recente prolungamento del giovane Pisilli, è arrivata oggi l’ufficialità del rinnovo di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino ha firmato un nuovo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026, consolidando il suo legame con il club giallorosso. A confermarlo è stata la stessa società con una nota ufficiale pubblicata sul sito.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Leandro Paredes ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista argentino, tornato in giallorosso nell’estate del 2023, ha finora totalizzato 129 presenze e 10 gol con la nostra maglia. Campione del mondo nel 2022 con l’Argentina, Paredes continua così il suo percorso nella Capitale, rafforzando il centrocampo della squadra.”

Il prolungamento conferma la centralità dell’argentino nel progetto tecnico della Roma, con il giocatore che si è ripreso un ruolo da protagonista sotto la gestione Ranieri. Nonostante l’entusiasmo per il rinnovo, dall’Argentina emergono indiscrezioni su una possibile clausola rescissoria inserita nel contratto di Paredes. Secondo quanto riportato dal giornalista Leandro Aguilera, il Boca Juniors – il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico – potrebbe riportarlo a casa per una cifra di 3,5 milioni di euro a partire da maggio 2025.

Al momento, però, da Trigoria non arrivano conferme ufficiali sull’esistenza di questa clausola, sebbene la possibilità di un futuro ritorno a Buenos Aires resti un tema caldo, soprattutto considerando il forte legame di Paredes con il Boca e il desiderio del club argentino di riportarlo in patria.