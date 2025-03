Athletic-Roma, lesione muscolare e recupero lampo. Il giocatore ci vuole essere a tutti i costi anche se sarà difficile. Le ultime da Trigoria

Molto lo si capirà dagli ultimi allenamenti prima della partenza direzione Bilbao. Ma la Roma cerca il miracolo, anche se Ranieri, si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, non vorrebbe rischiare più di tanto.

Ma se da un lato c’è la voglia del tecnico, e la prudenza, di preservalo da questa partita per averlo al meglio le prossime settimane, dall’altro c’è la volontà del giocatore, soprattutto in questo momento, di non perdere nessuna occasione. Anche perché è diventato oggettivamente un punto fermo della rosa della Roma. Incredibile, anche questo, soprattutto pensando a quelle che erano state le sue prestazioni. Ma Sir Claudio Ranieri è riuscito a rigenerare anche lui. Sì, parliamo di Celik.

Athletic-Roma, Celik vuole esserci

Ieri vi abbiamo riportato quella che è stata la diagnosi ufficiale, con una lesione di primo grado, quindi minima. Oggi, sul quotidiano romano citato prima, si legge questo: “Celik andrà valutato giorno per giorno e al momento è fuori per Bilbao ma visto che si gioca giovedì il turco vorrebbe quantomeno provarci. La lesione è infatti minima, Zeki cercherà di capire nella rifinitura di domani se quantomeno riuscirà a partire con la squadra. Insomma, lui vorrebbe giocare ma Ranieri vuole vederlo recuperato per evitare sia di sprecare una sostituzione per una eventuale ricaduta”.

Il fatto già che si pensi alla possibilità di poterlo portare è sicuramente un segnale. Magari Celik alla fine verrà convocato lo stesso per rimanere con il gruppo – così come era successo in casa Bilbao la scorsa settimana con Sancet, poi escluso domenica – e non giocherà, ma la questione rimane aperta ed è la dimostrazione di come adesso il gruppo remi tutto dalla stessa parte e ha quella voglia di rimanere unito per cercare l’impresa in Spagna. Insomma, vedremo cosa deciderà Ranieri che ascolterà, come sempre ha fatto, anche quelle che sono le sensazioni del giocatore.