Clausola pagata prima di Athletic-Roma: accordo e firma nella Capitale

Emergono novità di rilievo a poche ora dalla delicata gara di ritorno degli ottavi di Europa League tra l’Athletic Bilbao e la Roma

Il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League con l’Athletic Bilbao fungerà da vero e proprio spartiacque di una stagione che, nel caso in cui il percorso in Europa League dovesse proseguire, potrebbe persino perdere le sembianze di un disastro totale, assumendo quelle di un vero e proprio miracolo.

L’approdo di Claudio Ranieri, difatti, non ha semplicemente invertito la rotta di una Roma che appariva letteralmente alla deriva, ma ha permesso al vascello giallorosso di imboccare le correnti più ambite ed efficaci che vi siano. Non è un caso, infatti, che se dovessimo analizzare il rendimento della Roma partendo dal momento in cui Sir Claudio ha varcato i cancelli di Trigoria ci troveremmo a parlare di una stagione sontuosa, in cui, anche compiendo spesso dei massicci turn over, il tecnico nato a Testaccio ha ottenuto quanto necessario per concretizzare una rimonta storica in campionato.

Sir Claudio ha persino fatto evaporare le perplessità che il popolo giallorosso nutriva nei confronti di diversi elementi di una rosa che, ora, appare persino caratterizzata da qualità e una certa varietà in termini di scelte. Ranieri ha dunque permesso ai migliori di sbocciare definitivamente (vedi Saelemaekers, Koné e Angelino) e ai più criticati di riscrivere la propria stagione e dunque la propria storia all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini (vedi Soulé, Paredes e Celik).

Ora, il vantaggio di un gol conquistato nella gara di andata con gli spagnoli di Nico Williams, permetterà al popolo giallorosso di continuare a credere nel miracolo di Sir Claudio, il quale, intanto, deve anche preoccuparsi di pensare alle priorità della sessione di mercato estiva e di selezionare con cura il proprio successore.

L’Arsenal preleva Nico Williams: affare da 60 milioni

Mentre da quando Ranieri è giunto a Trigoria le voci di mercato relative ai componenti dello spogliatoio sembrerebbero essersi calmierate a causa del sorprendente rendimento in campo (vincere allontana sempre le chiacchiere relative ai possibili addii), in casa Athletic Bilbao non si può dire lo stesso, dato che la pedina più preziosa dello scacchiere spagnolo è pronta ad abbandonare i compagni.

Stiamo naturalmente parlando di Nico Williams, il quale, dopo aver incantato il vecchio continente durante gli scorsi campionati Europei (insieme all’alieno Lamin Yamal, l’esterno spagnolo sembrava penetrare le difese avversarie come un coltello caldo nel burro), ha naturalmente attirato l’attenzione di diversi giganti del calcio che conta.

Tra questi, come riportato da todafichajes, pare che l’Arsenal di Mikel Arteta sia particolarmente deciso a pagare quella clausola di ben 60 milioni di euro fissata dai vertici dell’Athletic. Il calciatore, come riportato, avrebbe dato il suo via libera, il che farebbe evaporare definitivamente le speranze dei vertici del Barcellona, i quali, per via di alcune complicazioni finanziare, non erano riusciti a prelevare il talento classe 2002 durante il mercato invernale.