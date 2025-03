Juve disperata, 25 milioni per Vlahovic: offerta accettata

La situazione di Dusan Vlahovic tra i cancelli della Continassa si complica giorno dopo giorno. Ecco le ultime sul futuro del bomber bianconero

Tra i numerosi temi che hanno sottratto ore di sonno a Thiago Motta nel corso della stagione in corso vi è senza dubbio alcuno quello relativo al ruolo di Dusan Vlahovic all’interno della Juventus.

Il centravanti serbo, che fino ad un paio di anni fa appariva come uno dei futuri protagonisti della Serie A, è attualmente relegato al ruolo di riserva di Randal Kolo Muani, il quale è divenuto il vero oggetto di interesse dei vertici bianconeri. Una parabola discendente che, inevitabilmente, porta un nome e un cognome: Thiago Motta.

Il tecnico italo brasiliano ha infatti reso esplicita la sua incompatibilità tecnico-tattica con l’ex bomber della Fiorentina, il quale, secondo quanto emerso dagli scorsi mesi, non può vantare quelle caratteristiche e quelle qualità che l’ex centrocampista dell’Inter desidera dalla propria punta (Vlahovic difatti non possiede una particolare propensione al dialogo con i compagni sulla trequarti avversaria, oltre a non poter godere di una particolare agilità tra le linee).

Tuttavia, il repentino e inesorabile scivolamento all’interno delle gerarchie della Juventus non è un tema che coinvolge soltanto il lavoro di mister Motta, ma, al contrario, le scelte forti del tecnico bianconero hanno consegnato diverse gatte da pelare ai vertici della Vecchia Signora, che ora devono valutare con cura e con una certa rapidità come gestire un cartellino che, al tempo, costò alla precedente gestione quasi 90 milioni di euro.

Vlahovic svenduto: Giuntoli accetta 30 milioni

Alla luce di quanto detto nelle righe precedenti, la permanenza di Vlahovic in terra piemontese appare sempre più improbabile, il che potrebbe costringere la dirigenza della Continassa a svendere il serbo per una cifra ben al di sotto di quanto all’epoca fu sborsato per prelevarlo dalla Fiorentina.

Difatti, secondo quanto riportato da TBR Football, pare che l’Arsenal – la squadra di Premier più intrigata dal numero 9 juventino insieme al Manchester United – possa conquistare il cartellino di Vlahovic per sole 25 milioni di sterline, il che significherebbe un entrata di appena 30 milioni di euro per il calciatore attualmente più pagato dell’intera lega italiana il quale, nonostante tutto, quest’anno ha collezionato 9 gol giocando solo 17 partite da titolare e 22 in totale.