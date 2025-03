Juve, Milan o Roma: sentenza Allegri, ci ha messo la firma

Sentenza e gran ritorno Allegri, doppio avviso a Milan e Juventus. Coinvolta anche la Roma, ci ha messo la firma. Gli ultimi aggiornamenti.

​La stagione della Roma ha vissuto una significativa svolta dall’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Subentrato a novembre in una situazione critica, con la squadra vicina alla zona retrocessione, il tecnico romano ha saputo invertire la rotta, portando la Roma a lottare per posizioni europee.

Sotto la guida di Ranieri, la Roma ha inanellato una serie positiva di risultati, culminata con la recente vittoria per 1-0 contro l’Empoli, rappresentante il quinto trionfo consecutivo in Serie A e il dodicesimo risultato utile di fila, fondamentale per la risalita in classifica che ha fin qui permesso di scalare posizioni e avvicinarsi vertiginosamente a zone tutt’altro che pronosticabili fino a qualche mese fa.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare che in Europa League la Roma è attesa da un ritorno al San Mémes a dir poco delicato e complicato, al quale potrà approcciare con il meritato vantaggio ottenuto sullo scadere del recupero con Shomurodov lo scorso giovedì contro l’Athletic Club. Intanto, con un’attenzione quasi totale nei confronti del presente, non mancano attesa e curiosità anche rispetto all’evoluzione dei tanti scenari coi quali Ghisolfi e colleghi dovranno fare i conti in quel di Trigoria a partire dalle prossime settimane.

Allegri tra Roma e gran ritorni, Galeone non ha dubbi: “Mai più alla Juvetus”

Nonostante i risultati positivi, Ranieri ha confermato che al termine della stagione lascerà la guida tecnica per assumere un ruolo dirigenziale all’interno del club. La dirigenza, insieme allo stesso Ranieri, è quindi alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Tra i nomi circolati per la successione, quello di Massimiliano Allegri è stato spesso menzionato. Le notizie degli ultimi giorni sul suo conto avevano lasciato intendere come, ​nonostante fosse stato accostato anche al Milan, non ci fossero affatto conferme ufficiali su un suo imminente ritorno in panchina e in Italia.

Uno degli scenari più probabili, ad oggi, potrebbe, però, essere quello di un ritorno al Milan, dove la cura Conceicao sembra essere durata quasi quanto il sigaro dello stesso portoghese negli spogliatoi sauditi. Nello specifico, proprio su Allegri al Milan e le voci che, dopo la rocambolesca sconfitta della Juventus con l’Atalanta che avevano portato ad ipotizzare un terzo approdo del livornese in quel di Torino al posto di Thiago Motta, si è espresso Giovanni Galeone.

Il mentore di Allegri, ha escluso un ritorno del tecnico alla Juventus, aprendo invece alla possibilità di un suo ritorno al Milan, come riferito a Radio Kiss Kiss. “Non ternerà più alla Juventus: escludo un suo futuro ancora in bianconero. Piuttosto, credo maggiormente in un suo ritorno al Milan“.