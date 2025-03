Nuovo allenatore Roma: Gasperini scatta in pole

La Roma alla ricerca di un nuovo allenatore pensa come sappiamo anche a Gasperini. Ma il sorpasso è piazzato dopo la disfatta

Gli intrecci di mercato sono tanti e non riguardano, a quanto abbiamo capito nel corso degli anni, solamente i giocatori. Da un po’ di tempo diverse società si vanno anche a contendere quelli che sono gli allenatori del futuro. E, come sappiamo, la Roma un altro allenatore lo dovrà trovare.

Ranieri per ora ha messo le cose in chiaro, non sembra avere l’intenzione di rimanere in panchina pure il prossimo anno. Il suo ruolo sarà quello di dirigente, per almeno due stagioni: dietro la scrivania a prendere delle decisioni per la sua Roma. E in queste settimane i giallorossi stanno vagliando diverse soluzioni, una porta il nome di Gasperini che ha deciso di salutare l’Atalanta. Non sappiamo se alla fine di questa annata – cosa altamente probabile visto che, come annunciato dal diretto interessato, non ci sarà il rinnovo contrattuale in scadenza nel 2026 – o alla prossima. Ma occhio perché TuttoSport in edicola questa mattina parla di un sorpasso della Juventus o, per meglio dire, una Juventus che lo ha messo in cima alla lista.

Gasperini: la Juventus è in pole

Gasperini, si legge, è in pole per andare a sostituire Thiago Motta che potrebbe essere esonerato anche dopo Firenze, qualora dovesse arrivare una sconfitta. Se così fosse i bianconeri sceglierebbero un traghettatore fino al termine dell’anno e poi potrebbero puntare tutto su Gasperini che ha inflitto la peggiore sconfitta interna, domenica scorsa, nella storia dello Stadium.

Un sorpasso nei confronti della Roma, visto che si è parlato nei giorni scorsi anche di un primo contatto diretto tra il Gasp Ranieri per capire la fattibilità dell’operazione. Il tecnico della Dea come sappiamo ha iniziato la sua carriera proprio dentro la Juventus, nelle giovanili, poi ha fatto il giro dell’Italia prima di trovare la sua dimensione ideale a Bergamo dove non solo ha esaltato tutti i giocatori che la società gli ha messo a disposizione, ma anche vinto un’Europa League in maniera incredibile. E adesso si gioca lo scudetto con Inter e Napoli.