Roma rifiutata e sì alla Juve: Motta esonerato e firma immediata

Il valzer di panchine che sta per investire la pensiola è pronto a rimescolare profondamente gli equilbri della Serie A.

Dopo le violente rivoluzioni avvenute durante l’ultima sessione di mercato estiva, la massima lega italiana si prepara a subire un nuovo terremoto in grado di modificare radicalmente gli equilibri faticosamente conquistati nel corso della stagione 24/25.

Difatti, tifosi e appassionati non hanno avuto neanche il tempo di abituarsi al nuovo assetto di allenatori e protagonisti della Serie A che, secondo quanto emerso nelle ultime settimane, tutto sembra destinato a subire una profonda metamorfosi, che partirà naturalmente dalle grandi delusioni dell’anno – spiccano naturalmente Roma, Juventus e Milan -, ma andrà a investire anche coloro i quali sono attualmente impegnati nella lotta al bersaglio più ambito, dunque Antonio Conte, Gianpiero Gasperini e persino Simone Inzaghi (nessuno di questi è infatti certo di rimanere nell’attuale panchina che li ospita).

Negli ultimi giorni, tuttavia, a rubare la scena a tutti, suo discapito, è stato mister Thiago Motta, il cui progetto è stato oggetto di infinite critiche da parte di tifosi, appassionati, addetti ai lavori e, secondo alcune voci di corridoio, persino da parte di alcuni componenti della stessa rosa bianconera.

Quello che ad agosto appariva come un viaggio ambizioso che Giuntoli e Motta stavano intraprendendo con le medesime idee sul piano squisitamente calcistico, è divenuta una sessione interminabile di montagne russe, in cui si passava dal battere la temibile corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi a vedersi eliminati dall’Empoli in Coppa Italia. Ora, in seguito alla severa sconfitta con l’Atalanta di Gasperini, la permanenza di Motta ha perso gran parte della propria credibilità, il che ha inevitabilmente aperto ad una serie di ipotesi e indiscrezioni per il futuro della panchina bianconera.

Motta verso l’esonero: Pioli si avvicina alla Juve

Alcuni affermano che dal prossimo anno sarà Antonio Conte a riprendere in mano il timone della propria amata Juventus, altri ipotizzano che il raffinato sistema di gioco di Gasperini possa finalmente confrontarsi con una società dalle ampie prospettive economiche, mentre, guardando all’estero, sono in crescita le voci relative ad un possibile rientro di Roberto De Zerbi nel calcio italiano, magari proprio in casa Juve.

Nelle scorse ore sarebbe tuttavia emersa una nuova prospettiva, riportata da Momblano nel corso di una diretta di Juventibus. Sembrerebbe infatti che Stefano Pioli potrebbe sbarcare alla Continassa in veste di traghettatore nell’attesa di assumere il prossimo allenatore bianconero, visti gli attriti con la Saudi Pro League che lo starebbero convincendo del ritorno in terra natia (la Roma lo aveva contattato prima dell’approdo di Juric, ma il contratto solo fino a giugno e l’accordo con l’Arabia lo tennero lontano dalla capitale).